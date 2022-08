9 Makam Paling Megah di Dunia, Ada Taj Mahal dan Lenin's Mausoleum

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah makam tua menceritakan banyak hal dari zamannya. Sayangnya, banyak makam yang telah hancur karena termakan usia atau karena bencana. Untungnya, banyak di antara makam-makam kuno itu masih ada sampai sekarang di bawah lindungan bangunan-bangunan megah.

Dilansir dari Times of India, inilah makam-makam megah yang menjadi atraksi turis menarik di dunia.

1. Shah-i-Zinda, Samarkand, Uzbekistan

Ini adalah salah satu mausoleum paling terkenal di Asia Tengah. Shah-i-Zinda (artinya raja yang hidup) di Samarkand, Uzbekistan, menampilkan lorong-lorong berkubah empat lengkung. Legenda mengatakan bahwa Kusam ibn Abbas, sepupu Nabi Muhammad, dipenggal di sini. Tapi dia membawa kepalanya sendiri ke sumur yang dalam atau Taman Surga, di mana dia terus hidup sampai saat ini.

2. Makam Cyrus Agung, Iran

Makam Cyrus Agung adalah tempat pendiri Kekaisaran Achaemenid kuno dimakamkan. Makam ini terletak di Pasargadae, sebuah situs arkeologi di Provinsi Fars, Iran. Dia hidup pada abad ke-6. Makamnya jadi monumen terpenting di Pasargadae saat ini. Makam itu dijarah oleh Alexander, ditemukan beberapa barang berharga seperti tempat tidur emas, peti mati emas dan meja bersama dengan beberapa ornamen bertatahkan batu mulia.

3. Makam Jahangir, Lahore, Pakistan

Terletak di sepanjang tepi sungai Ravi, makam abad ke-17 ini milik Kaisar Mughal Jahangir. Makam yang terkenal itu dibangun oleh putranya hampir 10 tahun setelah kematian ayahnya. Ini adalah makam yang indah dan daya tarik wisata utama di Lahore.

4. Taj Mahal, Agra, India

Situs bersejarah Taj Mahal, Agra Uttar Pradesh , India (19/3). Taj Mahal dibangun oleh raja Mughal, Shah Jahan untuk istrinya ke 14 Mumtaz Mahal yang meninggal karena melahirkan. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

Taj Mahal tidak perlu diperkenalkan. Monumen cinta atau keindahan marmer putih di Agra dibangun oleh kaisar Mughal Shah Jahan untuk mengenang istri tercintanya Mumtaz Mahal, yang meninggal saat melahirkan. Ini mungkin salah satu makam yang paling terpelihara dengan baik di dunia.

5. Mausoleum of the First Emperor, Cina

Mausoleum Qin Shi Huang dengan ribuan prajurit terakota, ditemukan tak sengaja oleh para penggali sumur pada 1974. Foto: Digital Vision/Thinkstock

Mausoleum of the First Qin Emperor atau Mausoleum Qin Shi Huang atau Makam Kaisar Pertama Dinasti Qin atau berasal dari 221 SM hingga 206 SM. Ini merupakan penemuan yang membuat dunia terguncang. Meskipun makam kaisar belum digali, pasukan terakotanya telah digali. Segera, itu menjadi salah satu hotspot wisata utama di Cina. Sebagian besar tentara masih tetap terkubur.

6. Tempat Suci Imam Hussain, Karbala, Irak

Ini mungkin salah satu situs paling bersejarah dan signifikan secara agama di dunia. The Holy Shrine of Imam Hussain, Irak, merupakan makam Husain bin 'Ali, yang merupakan cucu kedua Muhammad. Makamnya dekat dengan tempat dia terbunuh selama Pertempuran Karbala. Makam itu dianggap sebagai tempat paling suci bagi Muslim Syiah.

7. Lenin’s Mausoleum, Moskow, Rusia

Siapa yang tidak mengenal Lenin? Lenin’s Mausoleum atau Mausoleum Lenin di Moskow adalah tempat peristirahatan terakhir Vladimir Lenin, seorang revolusioner dan politikus Rusia. Setelah kematiannya pada 1924, tubuh mumi-nya telah dipamerkan di sini. Setiap hari, tim khusus mengurus korps dengan dilembabkan, disuntikkan dengan pengawet dan disimpan pada suhu statis 16 derajat Celcius. Kemudian, setiap 18 bulan sekali, tubuh dirawat dengan mandi kimia khusus agar tetap segar. Foto atau video dilarang keras di dalam makam.

8. Makam HUmayun, New Delhi, India Orang-orang berfoto di dekat Makam Humayun, sebuah situs Warisan Dunia UNESCO, di tengah kabut asap tebal di New Delhi, India, 4 November 2020.Lapisan kabut asap menyelimuti langit ibu kota India, New Delhi, pada 4 November saat kualitas udara menyentuh level "sangat buruk". Xinhua/Javed Dar



Dibangun pada 1570, Makam Humayun dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1993. Makam tersebut ditujukan untuk kaisar Mughal Humayun yang terkenal pada 1562. Keindahan batu merah dari masa lalu ini adalah salah satu atraksi utama di Delhi.

