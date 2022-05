4 Agenda Sport Tourism 2022 di Mandalika Lombok Tingkat Nasional dan Dunia

TEMPO.CO, Mataram - Setelah MotoGP Mandalika berlalu pada Maret lalu, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika akan menjadi tuan rumah empat ajang sport tourism mulai Mei sampai November 2022. Ajang sport tourism bertaraf nasional dan dunia itu adalah Kejuaraan Nasional Adventure Offroad 2022, Mandalika Track Day, Fanatec GT World Challenge Asia 2022, dan FIM Motul Superbike World Championship (WSBK).

Managing Director The Mandalika, Bram Subiandoro mengatakan, bertambah agenda otomotif nasional dan internasional yang bakal berlangsung di KEK Mandalika menunjukkan semakin populernya destinasi pariwisata super prioritas itu di dalam dan luar negeri. "The Mandalika telah diakui sebagai the next destination kelas dunia dengan konsep sport tourism," kata Bram pada Jumat, 13 Mei 2022.

Berikut jadwal empat agenda sport tourism tingkat nasional dan internasional di KEK Mandalika sepanjang tahun ini.

Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Adventure Offroad 2022 pada 14-15 Mei 2022

Kejuaraan Nasional Adventure Offroad 2022 berlangsung di area Bukit Pogem, The Mandalika, dan diikuti oleh 57 pembalap offroad nasional. Agenda offroad ini diprakarsai oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupateen Kabupaten Lombok Tengah, dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Mandalika Track Day pada 21-22 Mei 2022

Mandalika Track Day akan berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit. Agenda ini terdiri atas tiga sesi, yakni Track Day, Drift Show, dan Coach Drift. Acara tersebut terbuka untuk umum dengan kuota tertentu untuk berkendara di lintasan sirkuit. Sejumlah kategori yang tersedia adalah kendaraan roda dua di bawah 200 cc dan di atas 200 cc, mobil balap, mobil drifting pro, dan mobil harian.

Fanatec GT World Challenge Asia 2022 pada 21-23 Oktober 2022

Pertamina Mandalika Circuit akan menjadi venue Fanatec GT World Challenge Asia 2022 yang dijadwalkan berlangsung setelah balapan di Okayama International Circuit, Jepang.

FIM Motul Superbike World Championship atau WSBK pada 11-13 November 2022

Tahun ini menjadi kali kedua Pertamina Mandalika Circuit menjadi tuan rumah ajang World Superbike atau WSBK. Fanatec GT World Challenge Asia dan World Superbike ini dikelola oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA), bagian dari ITDC Group, yang menangani penyelenggaraan balap di Pertamina Mandalika Circuit.

Bram mengatakan, banyaknya ajang otomotif dan olahraga di Mandalika akan berdampak positif kepada masyarakat. Hal ini terbukti saat pelaksanaan MotoGP Mandalika dua bulan lalu. "Saat itu, kemi mencatat perputaran uang mencapai lebih dari Rp 690 miliar," ujarnya. Angka tersebut diperoleh dari belanja wisatawan untuk akomodasi, transportasi lokal, membeli oleh-oleh, makanan dan minuman, dan sebagainya.

