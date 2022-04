Sejarah Pizza, Bermula dari Italia hingga Diminati di Banyak Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Pizza hidangan makanan berasal dari Italia. Adonan bundar pipih yang dipanggang itu telah diminati di banyak negara. Variasi hidangan pizza terus berkembang.

Mengutip History Today, makanan menyerupai pizza telah dimakan sejak berabad-abad silam. Makanan ini biasanya disajikan sebagai hidangan sederhana dan lezat.

Berkembang dari restoran pizza

Bentuk pizza paling awal, roti mentah yang dipanggang. Setelah dipanggang, roti dibumbui dengan berbagai taburan atau topping berbeda. Mengutip Whats Cooking America, roti itu digunakan sebagai pengganti piring dan peralatan untuk menyeduh kaldu atau kuah. Konon ide menggunakan roti sebagai piring berasal dari orang Yunani.

Mengutip Alto-Hartley, pizza diyakini berasal dari Napoli, Italia. Pada 1738, restoran pizza pertama di dunia bernama Antica Pizzeria Port'Alba ada di kota itu. Restoran itu berkembang cepat karena Napoli termasuk kota wisata yang banyak pengunjung.

Pizza semakin berkembang sejak 1889. Saat itu seorang juru masak Raffaele Esposito sekaligus pemilik restoran di Napoli membuat terobosan untuk membuat pizza. Menurut John Dickie dalam Delizia!: The Epic History of the Italians and Their Food, Esposito dijuluki Bapak Pizza Modern.

Terobosan yang dilakukannya membuat pizza yang dilengkapi dengan taburan di atasnya. Esposito menghias pizza buatannya menambahkan keju mozzarella, daun basil atau selasih, dan saus tomat. Perpaduan tiga warna bahan-bahan itu seperti menggambarkan bendera Italia.

Esposito mempersembahkan pizza gaya baru ini kepada Ratu Italia, Putri Margherita dari Savoia. Esposito pun memberi nama pizza buatannya sebagai Pizza Margherita. Sejak itulah pizza modern mulai dikembangkan dan semakin bervariasi.

WINDA OKTAVIA

