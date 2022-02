Masuk 7 Keajaiban Alam Dunia, Keindahan Pulau Komodo Dipromosikan di Dubai

TEMPO.CO, Jakarta - Pulau Komodo, salah satu destinasi wisata alam di Indonesia masuk dalam tujuh keajaiban alam terbaru di dunia. Karenanya, pulau yang menjadi habitat asli hewan endemik komodo itu diperkenalkan dalam kegiatan Paviliun Indonesia di Nations with Wonders at Expo 2020 yang digelar di Expo 2020 Dubai.

Puncak acara dari Nations with Wonders at Expo 2020 Dubai adalah pertunjukan budaya di Jubilee Park, salah satu panggung terbesar di area Expo 2020 Dubai. "Gelaran Expo 2020 Dubai merupakan kesempatan yang luar biasa untuk memamerkan berbagai destinasi terbaik Indonesia untuk menarik semakin banyak orang berkunjung ke Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan sekaligus Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia Didi Sumedi dalam keterangannya, Sabtu, 19 Februari 2022.

Pulau Komodo yang berada di kawasan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai salah satu dari tujuh keajaiban alam terbaru melalui New 7 Wonders Foundation pada 2012. Selain menjadi habitat asli spesies reptil purba tertua di dunia, Pulau Komodo memiliki kawasan yang masih terjaga alamnya.

Hal itulah yang membuat Taman Nasional Komodo terpilih menjadi New 7 Wonders of Nature setelah divoting oleh sebanyak 500 juta orang dari seluruh dunia. “Dari ratusan juta suara, orang-orang dari seluruh dunia telah memilih dan mendorong kami untuk meresmikan tujuh Keajaiban Baru. Dengan melakukan itu, seluruh peserta juga telah menciptakan apa yang saya sebut dengan Memori Global, yaitu tujuh hal yang dapat dan akan diingat oleh setiap orang di masa depan," kata Founder-President dari New 7 Wonders Foundation Bernard Weber.

Indonesia bersama Vietnam, Kuba, Kolombia dan Argentina memamerkan potensi dan keindahan alam yang termasuk tujuh keajaiban alam terbaru di dunia serta aneka pertunjukan budaya. Indonesia menampilkan tarian serta musik tradisional mulai dari Bali, Jakarta, Kalimantan dan Sumatera.

Didi mengatakan gelaran Expo 2020 Dubai menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkenalkan potensi di bidang perdagangan, pariwisata dan peluang investasi. Promosi Pulau Komodo di Expo 2020 Dubai juga sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam menggencarkan promosi Destinasi Super Prioritas (DSP) dengan memperkenalkan pariwisata untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif.

Pulau Komodo yang ada di Labuan Bajo maka masuk dalam destinasi superprioritas. “Kami berharap melalui acara acara ‘Nation with Wonders at Expo 2020’, pengunjung pameran dapat mengenal lebih dekat terkait Destinasi Super Prioritas Indonesia, terutama mengenai Taman Nasional Komodo yang terpilih menjadi salah satu New 7 Wonders of Nature,” kata Didi.

