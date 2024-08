Park Shin Hye dan Park Hyung Sik Jelajahi Kekayaan Budaya dan Landmark Ikonik Dubai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dubai menggandeng aktor Korea Selatan, park Shin Hye dan Park Hyung Sik untuk menunjukkan berbagai daya tarik Dubai. Kedua aktor yang berperan sebagai pasangan dalam Doctor Slump itu menjelajahi keindahan dan atraksi Dubai, sambil menjelajahi warisan budayanya.

Keduanya sempat menjelajahi Dubai awal tahun ini. Di mulai dari Palazzo Versace Dubai, dilanjutkan dengan petualangan spontan mengelilingi kota, sambil menjelajahi kekayaan budaya dan landmark ikonik Dubai. Seperti Museum of The Future yang futuristik dengan kaligrafi Arab yang indah, Al Fahidi Historical Neighborhood, Atlantis The Royal yang mewah, dan pertunjukan Dubai Fountain.

Menurut Park Shin Hye, Dubai memberikan banyak hal yang dapat dilihat dan dilakukan. "Di mana pun saya berada, mulai dari gurun pasir dan Palm Jumeirah hingga Al Seef, Dubai Fountain Show, dan Burj Khalifa, ada banyak sekali yang dapat dilihat dan dilakukan," ujarnya.

Perjalanan yang menyenangkan selama di Dubai membuatnya ingin berkunjung lagi ke sana. "Saya berharap mereka yang menonton video ini terinspirasi untuk berlibur ke Dubai dan menemukan pengalaman unik serta kenangan yang tak terlupakan,” kata aktris The Heirs itu.

Park Shin Hye dan Park Hyung Sik di Burj Khalifa, Dubai. (dok. Dubai Tourism)

Hal senada juga diungkapkan Park Hyung Sik. Bintang drama Happiness itu merasa seperti mimpi saat berada di Dubai. "Saya terpukau oleh gedung-gedung tinggi yang berkilauan dari siang hingga malam. Langit yang cerah dan matahari terbenam di ufuk adalah kenangan yang tak akan saya lupakan. Saya senang dan bersyukur telah merasakan berbagai keindahan dari Dubai,” ujarnya.

Shahab Shayan, Regional Director for Asia Pacific and Turkey at Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing, mengatakan melalui kampanye 'Dubai, Who's Ready?' kami memaksimalkan kekuatan drama Korea untuk menghadirkan sebuah kota yang dapat menjadi latar belakang menakjubkan bagi cerita pribadi setiap orang.

"Kami berharap para penonton akan terpikat oleh Dubai sama seperti Park Shin Hye dan Park Hyung Sik. Dan kami berharap kampanye ini akan terus bergema di pasar internasional, meningkatkan daya tarik Dubai bagi publik di seluruh dunia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 14 Agustus 2024.

