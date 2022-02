Pembalap Unggah Foto Wisata di Mandalika, Begini Penjelasan Satgas Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Senin, 7 Februari lalu, sejumlah pembalap MotoGP telah tiba di Indonesia untuk mengikuti tes pramusim di Sirkuit Mandalika. Mereka pun telah melakukan berbagai aktivitas, termasuk menikmati alam Lombok yang indah. Hal itu terlihat dari unggahan para pembalap lewat akun media sosial mereka.

Misalnya Marc Marquez yang memperlihatkan dirinya berada di atas sebuah bukit yang diperkirakan bukit Seger dan menuliskan "In love with this place #indonesia". Aksi itu mengundang tanya banyak orang mengenai aturan karantina bagi para pembalap dari liar negeri itu.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting mengemukakan aksi foto di ruang terbuka yang dilakukan sejumlah pembalap MotoGP di Mandalika itu dilakukan pada area gelembung karantina."Mereka ini setahu saya karantina bubble (gelembung). Sepanjang bubble-nya tidak pecah, mereka akan di bubble terus sampai lima hari," ujarnya, Kamis, 10 Februari 2022.

Alexander mengatakan foto para pembalap itu berada pada lingkungan di sekitar penginapan yang juga masuk dalam area zona karantina. "Sepertinya tempat mereka swafoto berada di pantai sekitar hotel Novotel yang juga zona karantina dari depan ke samping," ujarnya.

Para pembalap dan tim yang datang ke Sirkuit Mandalika wajib menjalani skema travel bubble. Mereka hanya diizinkan beraktivitas ke tempat yang masuk dalam area gelembung perjalanan, yaitu antara sirkuit dan hotel.

Menurut Alexander, pelaku perjalanan gelembung memiliki batasan ruang gerak pada area yang telah ditentukan berdasarkan Surat Edaran Satgas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble Kegiatan MotoGP Mandalika Pada Masa Pandemi COVID-19. "Bubble mulai dari bandara ke hotel, ke sirkuit terus balik lagi ke hotel, tiap hari di test baik rapid atau PCR," ujarnya.

Alexander mengatakan konsep gelembung pada prinsipnya mencegah terjadinya interaksi para peserta MotoGP Mandalika dengan masyarakat sekitar. "Bubble itu dalam satu gelembung 'stick in together'. Mereka yang berada di dalamnya harus sudah vaksinasi, PCR dengan hasil negatif, laporan klinis baik dan bersama terus, tidak boleh pecah gelembungnya," ujarnya.

Tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika akan berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 11-13 Februari 2022.

