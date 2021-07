Sandiaga Uno Ajak Warga Singapura Wisata Virtual ke Gunung Bromo dan Labuan Bajo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama Kedutaan Besar RI di Singapura mengajak warga Singapura berwisata secara virtual ke Labuan Bajo dan Gunung Bromo. Ajakan itu disampaikan Sandiaga dalam diskusi 'Road to The 10 New Bali' pada Kamis, 22 Juli 2021.

"Pariwisata merupakan senjata ampuh untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pascapandemi," kata Sandiaga Uno. Dalam diskusi tersebut, Sandiaga menunjukkan foto dan video menarik di Labuan Bajo dan Gunung Bromo.

KBRI Singapura menggelar Road to The 10 New Bali Second Edition Book Launch episode lima, yang membahas dua tujuan wisata unggulan Indonesia, yaitu Labuan Bajo dan Bromo. Buku 10 New Bali merupakan karya masyarakat dan diaspora Indonesia di Singapura, serta warga negara asing yang cinta fotografi dan wisata Indonesia.

Sandiaga Uno mengatakan buku 10 New Bali turut andil dalam proses akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini bisa menjadi pembuka untuk persiapan Indonesia menerima kembali wisatawan mancanegara.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo berharap buku 10 New Bali dan upaya promosi ini dapat mendukung perkembangan pariwisata Indonesia. Buku 10 New Bali Edisi Kedua menyajikan gambar-gambar destinasi wisata prioritas, yakni Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Taman Nasional Bromo Tenger Semeru, Mandalika Lombok, Labuan Bajo, dan Taman Nasional Komodo, Wakatobi, dan Morotai.

Buku itu juga memuat berbagai informasi penting untuk memudahkan wisatawan berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Dalam diskusi tadi, para fotografer menyampaikan cerita di balik gambar indah yang mereka rekam di Labuan Bajo dan Gunung Bromo. Dengan begitu, peserta diskusi seolah diajak turut serta dalam perjalanan mereka.

