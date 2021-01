Pariaman juga Ingin Dikenal Sebagai Kota Matahari Terbenam

TEMPO.CO, Jakarta - Kota Pariaman kini tidak ingin hanya dikenal sebagai The City of Tabuik atau kota Tabuik. Salah satu kota di Sumatera Barat ini juga ingin dikenal sebagai The Sunset City of Indonesia atau kota matahari terbenam Indonesia.

"Jadi ini untuk melengkapi The City Of Tabuik (kota Tabuik) tetap," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Dwi Marhen Yono di Pariaman, Selasa, 26 Januari 2021.

Selama ini, Pariaman dikenal sebagai kota Tabuik yang diibaratkan sebagai baju kemeja putih lengan panjang yang merupakan jati diri kota tersebut. Lalu, Pemkot Pariaman beberapa tahun lalu juga melengkapinya dengan gerakan Ayo ke Pariaman yang diibaratkan dengan dasi.

"Jadi sekarang Pariaman mau naik level, kalau mau naik level apa kira-kira terkenal agar orang mau datang ke Pariaman, bukan karena Tabuik-nya saja," kata Marhen.

Adapun alasan dipilihnya di The City of Sunset sebagai citra baru Pariaman karena kota itu berada di Sumatera Barat yang berada di posisi Indonesia paling barat. "Maka kami sepakati mengangkat 'Pariaman The Sunset City Of Indonesia' karena memang ada spot-spot foto yang luar biasa," kata Marhen.

Guna mendukung sebagai kota matahari terbenam, Pemkot Pariaman menggelar pertunjukan kesenian gratis untuk wisatawan yang dilaksanakan di objek wisata di daerah itu setiap Sabtu sore selama 2021.

