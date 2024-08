Universal Orlando Rilis Detail Tampilan The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Orlando belum lama ini membagikan tampilan pertama resmi The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic yang akan menjadi bagian dari taman hiburan dengan tema Universal Epic Universe.

Taman bertema Harry Potter ketiga di resor yang berada di Florida ini akan menampilkan berbagai latar tempat dan beragam periode waktu. Potterhead, penggemar Harry Potter akan menyelami kejadian-kejadian ikonik dalam film, termasuk salah satunya wahana menegangkan Harry Potter and the Battle of the Ministry.

Secara keseluruhan, taman bertema Harry Potter ketiga di Resor Universal Orlando itu akan mengambil latar di Paris pada era sihir tahun 1920-an, seperti yang terlihat dalam film Fantastic Beasts, dan London pada era sihir tahun 1990-an — khususnya, British Ministry of Magic yang ikonik dari seri film Harry Potter.

“Taman ini menghadirkan koleksi pengalaman yang mengagumkan yang mencakup pilihan santapan fantastis, ritel unik, dan hiburan memukau,” bunyi keterangan tertulis dalam rilis resmi Universal, dilansir dari People.

Universal Epic Universe sendiri nantinya akan menjadi rumah bagi lima wahana yang akan menampilkan berbagai atraksi, tempat makan, pusat perbelanjaan, dan banyak lagi.

Diketahui bahwa wahana tersebut mencakup Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter — Ministry of Magic, How To Train Your Dragon — Isle of Berk, Dark Universe, dan Super Nintendo World. Dengan 50 atraksi menakjubkan yang tersebar di lima wahana yang dihadirkan. Rencananya wahana baru itu akan dibuka di tahun 2025, namun tanggal pastinya belum diumumkan.

Wahana Harry Potter and the Battle of the Ministry

Pada wahana yang terinspirasi dari salah satu scene dalam seri The Order of the Phoenix (2007), pengunjung akan diajak bepergian melalui Métro-Floo yaitu moda transportasi sihir unik yang terinspirasi oleh Jaringan Floo ikonik yang terlihat di film. Nantinya, pengunjung dibawa dari jalanan Paris yang ajaib ke British Ministry of Magic, tempat mereka akan menaiki lift omnidirectional yang terkenal dan menjadi saksi persidangan Dolores Umbridge yang telah lama ditunggu-tunggu.

Wahana berbentuk semacam gerbong kereta dengan kapasitas 14 orang yang terbagi ke dalam dua baris tersebut akan mengajak penonton merasakan sensasi pengejaran secara nyata dengan pergerakan wahana ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, maupun ke samping. Pengunjung diajak untuk menyelesaikan misi sambil menghindari makhluk ajaib seperti Death Eaters dan bertemu dengan karakter lain, termasuk Harry Potter sendiri.

Sebagian Besar Lokasi Berlatar di Paris dan Place Cachée

Dari foto ilustrasi yang dibagikan, dapat dilihat bahwa sebagian besar lahan baru di luar wahana Ministry tampaknya akan berada di Paris yang penuh keajaiban dan distrik ajaib Place Cachée — French Diagon Alley, yang terlihat di Fantastic Beasts.

Portal pemisah antara dunia ajaib dengan tidak tampak seperti lengkungan besar di taman, bukan dinding bata di belakang Leaky Cauldrom. Sama seperti versi Inggris yang terdapat di dua taman di Universal Studios, jalanan akan dipenuhi dengan toko-toko, restoran, dan hiburan langsung.

Atraksi Lainnya dan Ragam Kuliner

Selain wahana yang dapat dinaiki, ada pula atraksi yang dapat dinikmati hanya dengan duduk manis dan menonton saja. Le Cirque Arcanus akan menjadi lokasi teater berskala penuh pertama di Wizarding World. Pengunjung akan disuguhi pengalaman menonton kisah pemimpin sirkus Skender yang telah mencuri kotak Newt Scamander yang penuh dengan binatang buas, dan seorang karyawan sirkus, Gwenlyn, yang harus mendapatkannya kembali. Pertunjukan akan dilengkapi properti mengesankan seperti boneka, dipadukan dengan permainan akrobat udara, para pemain langsung, serta dilengkapi efek khusus.

Toko-toko sihir di taman ini juga menyediakan tongkat sihir yang dapat dibeli dari Cosme Acajor Baguettes Magique. Tidak ketinggalan atraksi interaktif seperti karakter-karakter yang dapat ditemui langsung di sepanjang jalanan taman, termasuk siswa pertukaran dari Sekolah Sihir Hogwarts dan Ilvermorny.

Menjelajahi taman dan menaiki beragam wahana tentu membutuhkan banyak tenaga. Tidak perlu khawatir, pengunjung dapat singgah di Café L'Air De La Sirène, tempat berkumpulnya para penyihir dan penyihir gelap Le Gobelet Noir, dan lounge bertema Quidditch yang disebut Bar Moonshine. Ada beragam hidangan yang bisa dipilih, termasuk bir, wine, koktail untuk menghilangkan dahaga. Bagi pengunjung yang ingin mencoba Butterbeer yang terkenal, bisa langsung mendatangi Bièraubeurre Cart.

PEOPLE | TRAVEL AND LEISURE

