5 Spot Pantai Pasir Putih PIK 2 yang Menarik Dikunjungi

TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian banyak orang, khususnya warga Jakarta dan sekitarnya. Kawasan ini berhasil menarik wisatawan lokal karena memiliki banyak spot pantai pasir putih yang menarik dikunjungi.

Sejumlah pantai pasir putih PIK 2 kerap menjadi pilihan utama untuk sekadar bersantai atau menikmati waktu bersama keluarga dan teman. Setiap spot di sini juga memiliki keunikan tersendiri, mulai dari area bermain, kafe-kafe estetik, hingga tempat-tempat yang instagramable untuk berfoto.

Dengan fasilitas yang cukup lengkap, wisatawan tidak hanya bisa menikmati pemandangan pantai, tetapi juga berbagai aktivitas seru lainnya. Berikut adalah lima spot menarik di pantai pasir putih PIK 2 yang wajib Anda kunjungi saat berada di sana.

Spot Pantai Pasir Putih PIK 2

1. Pantai Pasir Putih PIK 2

Pantai Pasir Putih PIK 2 terletak di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Tempat ini tidak hanya menawarkan pemandangan laut yang menawan, tetapi juga dipadukan dengan pemandangan gedung-gedung tinggi yang megah di sekitarnya.

Di Pantai Pasir Putih PIK 2, pengunjung bisa melakukan sejumlah aktivitas seperti bersantai di tepi pantai, bermain pasir, bersepeda, atau berolahraga sore sambil mencicipi berbagai kuliner yang tersedia.

Di sini terdapat fasilitas yang lengkap seperti area parkir yang luas, musala, toilet umum, food court, hingga hiburan live music.

2. Land's End

Salah satu spot pantai pasir putih di PIK yang wajib dikunjungi adalah Land’s End. Meskipun tergolong baru, tempat ini langsung populer berkat suasana yang mirip dengan pantai-pantai di Bali. Salah satu daya tarik utamanya adalah mercusuar tinggi berwarna putih biru di tepi pantai.

Tak hanya itu saja, tempat wisata ini juga menawarkan panorama hamparan pasir putih dan pemandangan laut lepasnya memukau para pengunjung.

Terletak di Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kapuk Muara, Jakarta Utara, Land's End PIK 2 tidak dikenakan biaya masuk, namun tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar.

3. San Antonio PIK 2

San Antonio PIK 2 merupakan pilihan tepat untuk berlibur di akhir pekan. Lokasinya yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 sangat terjangkau bagi warga Jabodetabek. Di sini, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut yang indah di area terbuka dengan banyak spot foto menarik.

Tersedia pula penyewaan sepeda, baik sepeda manual maupun sepeda yang bisa digunakan oleh lebih dari dua orang. Jika ingin bersantai, Anda dapat menjelajahi area kuliner yang menawarkan berbagai makanan lezat.

4. Aloha PIK

Salah satu destinasi terbaru di PIK 2 ini menawarkan pantai pasir putih dengan fasilitas lengkap. Di Aloha PIK, tersedia hiburan untuk anak-anak hingga orang dewasa, menjadikannya destinasi liburan keluarga yang sempurna. Selain itu, terdapat area bermain anak dengan berbagai wahana permainan yang menyenangkan.

Aloha PIK juga menyediakan berbagai kuliner yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Meskipun tidak ada biaya masuk, pengunjung tetap dikenakan biaya parkir. Lokasi Aloha PIK berada di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten.

5. Cove at Batavia PIK 2

Dengan suasana yang nyaman dan tenant-tenant yang didesain estetik, Cove at Batavia PIK 2 sering menjadi tempat nongkrong favorit anak muda. Tempat ini memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Beberapa tenant yang dapat Anda temukan di Cove at Batavia PIK 2 antara lain Cosmic Dog, Pizza Dealer, Oyster Dealer, Hot Stuff Chicken, dan Ask for Patty.

