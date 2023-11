Bandara Soekarno-Hatta Masuk 10 Bandara Paling Ramah Keluarga di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) masuk dalam daftar bandara paling ramah keluarga menurut lembaga dari San Fransisco, Amerika Serikat, The Family Vacation Guide. Daftar The World's Most Family Friendly Airports 2023 yang dirilis pada Oktober lalu menunjukkan Bandara Soetta berada di urutan ke-8, di atas Bandara Changi Singapura.

Pemeringkatan dilakukan dengan melakukan penilaian beberapa indikator terhadap 77 bandara internasional terbesar di dunia. Kualitas bandara bagi keluarga dilihat dari persentase ketepatan keberangkatan dan pembatalan penerbangan, ketersediaan WiFi unlimited, serta pilihan tempat makan dan beraktivitas bagi keluarga.

Bandara Soekarno-Hatta disebut memiliki 92 tempat F&B bagi keluarga, menyediakan unlimited WiFi, dan keluarga dapat melakukan 45 aktivitas di bandara. Skor totalnya adalah 9.08.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda mengatakan bahwa fasilitas disiapkan secara khusus dan gratis dan akan terus ditambah di Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3.

"Kami berharap dapat menambah kesenangan keluarga saat bepergian,” ucap Dwi.

Fasilitas bagi keluarga di Bandara Soetta di antaranya yakni Game Station yang menyediakan konsol game dilengkapi dengan virtual reality bagi keluarga. Lalu juga area anak dengan mini playground yang terdapat di sejumlah titik di terminal penumpang.

Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga memiliki Tourism Activity Center di terminal penumpang yang dilengkapi virtual reality untuk menjelajah beragam destinasi wisata di Indonesia. Fasilitas selanjutnya adalah Reading Corner yang menediakan berbagai buku berbahasa Inggris dan Indonesia.

Kenapa Bandara Changi di Urutan ke-10?

Bandara Changi Singapura dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia untuk ke-12 kalinya karena memiliki fasilitas yang luar biasa. Bandara ini memiliki bioskop gratis, ruang video game, taman kupu-kupu, seluncuran raksasa yang membentang beberapa lantai, dan bahkan kolam renang dengan fasilitas shower. Jika tidur siang di Snooze Lounges tidak terasa cukup pribadi, ada hotel bandara YotelAir yang nyaman, dengan waktu check-in dan check-out yang fleksibel.Jangan lupakan kompleks ritel besar Jewel Changi, yang terhubung dengan lancar ke bandara dan terminalnya. Tapi mengapa peringkatnya tidak begitu tinggi dalam hal keluarga?

Menurut laporan baru dari sumber perjalanan The Family Vacation Guide, Bandara Changi di peringkat 10 dalam daftar bandara paling ramah keluarga di dunia, setara dengan Bandara Fukuoka di Jepang.

Rupanya masalahnya ada pada WiFi gratis tanpa batas, salah satu pilar sistem penilaian. Meskipun Bandara Changi memiliki layanan WiFi@Changi gratis di area umum dan transit, layanan ini hanya tersedia selama tiga jam sekali jalan.

Berikut daftar lengkap sepuluh bandara ramah keluarga terbaik di dunia menurut The Family Vacation Guide.

1. Mexico City Juarez International di Meksiko dan Bandara Internasional JFK di New York City (seri)

2. NIL

3. Bandara Internasional O'Hare di Illinois

4. Bandara Internasional Philadelphia di Pennsylvania

5. Bandara Internasional St Paul di Minnesota

6. Bandara Internasional Frankfurt am Main di Jerman

7. Bandara Internasional Toronto Pearson di Kanada

8. Bandara Internasional Soekarno Hatta di Indonesia

9. Bandara Internasional El Dorado di Kolombia

10. Bandara Changi di Singapura dan Bandara Fukuoka di Jepang (seri)

ANTARA | TIMEOUT

