Maskapai Penerbangan Ini Buat Video Keselamatan dengan Karkater Pokemon

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Jepang All Nippon Airways atau ANA merilis video kelesamatan penerbangan baru. Dalam video tersebut, Pokemon muncul sebagai karakter utamanya.

Ditampilkan di Boeing 787-9 ANA “Pikachu Jet NH” dan Boeing 777-300ER “Eevee Jet NH” mulai 15 Agustus, video keselamatan pendaratan menampilkan berbagai macam Pokemon di dalam pesawat.

Pokemon Generasi Pertama seperti Psyduck, Farfetch’d, Jigglypuff, Machamp, Mr. Mime, Sandshrew, Metapod, dan tentu saja, Pikachu ditampilkan. Penggunaan karakter-karakter awal dari akhir tahun 90-an ini menunjukkan bahwa mereka ingin menarik minat penggemar lama yang belum menjadi orang tua. Beberapa Pokémon generasi baru juga ditampilkan seperti Pichu, Ludicolo, Lucario, Emolga, Rowlet, Gossifleur, dan Floragato.

Motoaki Ueno, wakil presiden eksekutif manajemen dan perencanaan pengalaman pelanggan ANA, berkomentar bahwa pendekatan inovatif ini memungkinkan mereka meningkatkan pengalaman penerbangan dengan menggabungkan informasi keselamatan penting dengan hiburan yang menarik. "Kolaborasi unik ini memastikan pelancong dari segala usia menikmati perjalanan yang berkesan dan menyenangkan bersama kami," kata dia, seperti dilansir dari Lifestyle Asia.

Informasi keselamatan dibungkus hiburan

Video multibahasa menjelaskan informasi keselamatan yang diperlukan tetapi menambahkan sedikit hiburan dengan penggunaan Pokemon saat mereka memperagakan prosedur bersama manusia. Selain menjelaskan prosedur keselamatan kepada penumpang, video keselamatan tersebut menunjukkan karakter Pokemon memperagakan apa yang mungkin terjadi jika peraturan tidak dipatuhi, seperti memasang sabuk pengaman.

ANA juga merilis video pendaratan yang menampilkan karakter Pokemon yang menunjukkan kepada penumpang cara menavigasi bandara dengan bantuan staf maskapai.

ANA memiliki tradisi panjang dalam serangkaian pesawat bertema Pokemon. Sejak 1998, setidaknya 10 jet telah didekorasi dengan corak yang terinspirasi oleh karakter populer tersebut.

Selain ANA, sejumlah maskapai penerbangan juga pernah membuat video keselamatan penerbangan dengan tokoh-tokoh film atau game. Air New Zealand terinspirasi dari Lord of the Rings ini dalam videonya yang telah ditonton lebih dari 20 juta kali di YouTube sejak dirilis pada tahun 2014. Elijah Wood dan Sir Peter Jackson menghiasi layar yang dipenuhi dengan keindahan Middle Earth Selandia Baru yang sesungguhnya.

Turkish Airlines pernah menggunakan tokoh Emmet, Lucy, dan Batman dari The LEGO Movie pada tahun 2018. Menurut maskapai penerbangan tersebut, video tersebut melibatkan hampir tiga juta keping LEGO dan memakan waktu lebih dari dua setengah tahun untuk membuatnya.

