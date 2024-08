3 Destinasi Lokasi Syuting Jimin dan Jungkook BTS dalam Are You Sure?!

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program realitas Are You Sure?! yang dibintangi Jimin dan Jungkook BTS tayang perdana di Disney+ pada 8 Agustus 2024. Program yang dilakukan beberapa waktu sebelum keduanya memulai wajib militer itu akan mendokumentasikan petualangan mereka melalui lokasi-lokasi menakjubkan di tiga lokasi utama, New York Amerika Serikat, Pulau Jeju di Korea Selatan, dan Sapporo di Jepang.

Perjalanan mereka dimulai satu hari setelah Jungkook tampil di Good Morning America pada bulan Juli 2023 dalam rangka promosi solonya. Mereka harus berkendara selama 2 jam 30 menit untuk mencapai tujuan pertama yang berlokasi di area pedesaan. Di episode perdana ini Jimin dan Jungkook sangat menikmati perjalanan dan aktivitas mereka. Dari mengunjungi tempat pembuatan bir, bermain kayak, hingga memasak.

1. New York, Amerika Serikat

New York merupakan lokasi dimulainya perjalanan dua penyanyi yang berasal dari Busan, Korea Selatan ini. Dari bangunan bersejarah hingga alam liar yang belum terjamah, negara bagian Amerika Serikat ini adalah harta karun yang kaya akan objek wisata dan lokasi yang menakjubkan untuk dijelajahi.

Dibutuhkan perencanaan matang jika ingin menjelajahi New York. Terdapat beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Mengunjungi Patung Liberty yang ikonik hingga festival-festival musik maupun wisata kesenian seperti menjelajahi museum dan galeri yang indah di NYC.

Selain itu, wisatawan juga harus mempertimbangkan waktu yang tepat untuk datang. April hingga Juni adalah waktu terbaik untuk mengunjungi kota yang berada sekitar 28 kilometer dari Bandara Internasional John F. Kennedy itu. Sedangkan di bulan Agustus, terdapat beberapa lokasi dan acara yang bisa dikunjungi.

Seperti menikmati lebih dari 125.000 koleksi bunga matahari dalam lebih dari 20 varietas dan warna di Sunflowers & Sangria Festival di Catskills yang tahun ini digelar pada 16-18 Agustus. Menghadiri kemeriahan Harlem Week yang digelar 7-18 Agustus. Atau sekadar menikmati suasana menonton film layaknya pertunjukan layar tancqp dengan latar belakang pemandangan gedung-gedung New York yang menjulang di acara Movies Under the Stars.

Beberapa tempat wisata utama yang bisa dikunjungi di NYC adalah Times Square, Air Terjun Niagara, Lake Placid, Long Island, Kebun Anggur Wagner (Finger Lakes), Orange County Arboretum (Hudson Valley), dan Ngarai Sungai Hudson (Adirondacks).

2. Pulau Jeju, Korea Selatan

Pulau Jeju turut menjadi lokasi ikonik yang nantinya juga dikunjungi oleh Jimin dan Jungkook. Salah satu pulau di Korea Selatan yang identik dengan buah jeruk ini termasuk wisata populer yang sering dijadikan incaran oleh pelancong maupun selebritas dalam dan luar negeri. Pulau Vulkanik Jeju dan Terowongan Lava termasuk situs Warisan Dunia Alam UNESCO sejak 2007.

Dikenal sebagai surga bagi para penggemar trekking dan hiking, pulau ini memiliki banyak jalur mendaki yang tenang dan air terjun untuk dijelajahi, termasuk salah salah satunya Jeju Olle Trails. Ada pula Tebing Jusangjeolli, Gua Manjanggul, dan Air Terjun Cheonjiyeon yang cocok untuk para pecinta alam.

Bagi para pecinta kuliner wajib menjelajahi Jeju Mandarin Orchard Cafes untuk menikmati beragam hidangan olahan jeruk khas Pulau Jeju, Downtowner, Cafe Knotted Jeju Aewol, dan Happy Noodle House. Dengan waktu terbaik untuk berkunjung adalah Maret hingga Mei dan September hingga November.

Pusat kotanya berada sekitar 4 kilometer dari Bandara Internasional Jeju. Beberapa tempat wisata utama yang direkomendasikan laman Lifestyle Asia adalah Camellia Hill, Museum Teh O’sulloc, Taman Perdamaian Jeju 4·3, Taman Bertema Eco Land, dan Aquaplanet Jeju. Pelancong yang datang bisa menginap di beberapa hotel yang disarankan seperti di Grand Hyatt Jeju, LOTTE City Hotel Jeju, dan Marriott Jeju Shinhwa World Hotel.

3. Sapporo, Jepang

Kota terbesar keempat di Jepang berdasarkan jumlah penduduk tersebut menjadi destinasi terakhir Jimin dan Jungkook. Salah satu keindahan kota Sapporo adalah pemandangan yang tertutup salju selama musim dingin yang panjang.

Sapporo dipenuhi dengan taman umum dan taman nasional yang ideal untuk dikunjungi saat musim semi, sekitar bulan Maret hingga Mei. Pemandangan bunga sakura yang mekar menjadi salah satu tontonan wajib jika mengunjungi taman-taman di Sapporo, termasuk Taman Odori, Taman Nakajima, Taman Maruyama, dan Taman Nasional Bukit Takino Suzuran.

Sapporo juga sempurna untuk para shopaholic, pengunjung bisa mendatangi Tanukikoji Shopping Arcade dan Curb Market. Bekas Gedung Kantor Pemerintah Hokkaido, Kuil Hokkaido, Kereta Gantung Gunung Moiwa Sapporo, Pemandian Air Panas Jozankei, Titik Pandang Okurayama, dan Pusat Promosi Budaya Ainu (Sapporo Pirka Kotan) menjadi destinasi wisata budaya yang direkomendasikan.

Pusat kotanya berlokasi sekitar 6 kilometer dari Bandara Okadama Sapporo. Pelancong bisa mendatangi Miyakoshiya Coffee (Cabang Stasiun Paseo Sapporo), Cafe Yoshimi, dan Meidai Nigirimeshi untuk menikmati hidangan di kala bersantai.

LIFESTYLE ASIA | ILOVENY

