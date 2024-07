The Nusa Dua Bali Catat Pertumbuhan Okupansi dan Kunjungan Wisatawan pada Semester I 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Occupancy rate atau tingkat hunian rata-rata kawasan The Nusa Dua Bali menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selama semester I 2024, tingkat hunian rata-rata kawasan mencapai 71,74 peersen, meningkat 14,56 peersen dari tingkat hunian rata-rata pada periode yang sama 2023, sebesar 62,62 peersen. Angka ini juga meningkat 3,12 persen dibandingkan tingkat okupansi semester 1 periode 2019, sebelum pandemi, yang sebesar 69,57 persen.

Selama semester I 2024, kunjungan wisatawan menginap yang didominasi oleh wisatawan domestik, sebanyak 673.238 orang, tumbuh 47,59 persen dari 456.162 orang pada periode yang sama 2023. Sementara, total pengunjung fasilitas kawasan hingga Juni mencapai 703.750 orang, meliputi kunjungan ke Water Blow, Peninsula The Nusa Dua, Museum Pasifika, Devdan Show, Bali Collection, The Bay, Mspa, Bali Golf, serta Manarai Beach House.

Pendorong pertumbuhan

General Manager The Nusa Dua I Made Agus Dwiatmika merilis tingkat okupansi kawasan The Nusa Dua pada semester I tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang positif dibanding periode yang sama tahun lalu, dan periode tahun 2019 sebelum pandemi.

Pertumbuhan ini didorong oleh kegiatan promosi kawasan, libur hari raya dan sekolah, serta berbagai kegiatan MICE dan event kenegaraan yang berlangsung di kawasan The Nusa Dua.

"Selain itu, kelengkapan fasilitas dan pengelolaan kawasan, serta hotel-hotel dengan standar internasional juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik untuk menginap, berlibur dan melakukan aktivitas MICE di kawasan The Nusa Dua,” katanya.

Event 2024

Selama Semester I 2024, berbagai event dan konferensi telah dilaksanakan di The Nusa Dua di antaranya Asia Pacific Tourism, Hospitality and Digital Brand Award pada Januari, Road to Thank God It’s Festival 2024, Februari Semarak Cinta, dan 39th Asia Pacific Academy of Ophthalmology Congress (APAO) pada Februari, Joyland Festival, serta Food, Hotel & Tourism Bali pada Maret, Konferensi Jaksa ASEAN dan Musrenbang dirangkaikan dengan Adhyaksa International Run 2024 pada April, Asia Pacific Media Forum, The Regional Conference on Women Empowerment in Tourism, dan The 10th World Water Forum pada Mei, serta Bali Beyond and Travel Fair 2024 pada Juni 2024.

Dalam beberapa bulan ke depan, beragam event telah dijadwalkan berlangsung di kawasan The Nusa Dua, di antaranya Indonesia Bertutur, Kongres Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 2024, Hospital Management Asia 2024 dan ACIIA Regional Conference pada bulan Agustus, KTT Indonesia Africa Forum (IAF) 2024, Mercedes Benz World Day pada September 2024, Bali Pink Ribbon pada Oktober 2024, serta Asian Pacific Digestive Week (APDM) 2024 pada November.

