Agenda Akhir Juli, TGIF dan Circle K Run Semarakkan The Nusa Dua Bali

TEMPO.CO, Bali - Kawasan The Nusa Dua, Bali, akan menjadi pusat keseruan dan hiburan pada akhir bulan Juli ini. Serangkaian event menarik akan memanjakan pengunjung dengan berbagai acara yaitu festival musik Thank God It’s Festival atau TGIF 2024 dan Circle K Run (CK Run).

General Manager The Nusa Dua, I Made Agus Dwiatmika mengatakan, menjelang akhir Juli, sangat antusias menyambut dua acara besar yang akan memeriahkan kawasan The Nusa Dua yaitu even musik Thank God It’s Festival (TGIF) 2024 dan Circle K Run (CK Run). "Acara-acara ini akan menjadi sorotan utama dan menarik perhatian banyak pengunjung, baik lokal maupun internasional," katanya dalam keterangan tertulis.

Setelah sukses mengguncang The Nusa Dua dengan Road to TGIF 2024 pada Februari lalu, acara musik yang akan digelar pada Sabtu dan Minggu, 27 dan 28 Juli 2024 di Pulau Peninsula itu, ditargetkan menggaet empat ribu pengunjung. Acara ini akan dimeriahkan oleh sederet musisi papan atas tanah air, termasuk Raisa, Maliq & D’Essentials, D’Masiv, Kerispatih, Tiara Andini, J Rock, Salma Salsabil, Rony Parulian, Astera, Not so koplo dan lainnya.

Open gate TGIF 2024 dimulai pada pukul 15.30 WITA, dimana penonton dapat langsung memasuki area dengan menukarkan e-voucher dengan wristband dan dilanjutkan dengan scan barcode. Tiket TGIF 2024 dibagi menjadi 4 kategori yaitu tiket General Admission Ticket Daily Pass dan 2 Days Pass, Early Entry serta VIP Ticket Daily Pass dan 2 Days Pass. Penjualan tiket on the spot juga tersedia di venue. Selama 2 hari festival ini, uang elektronik Balipay Bank BPD Bali menjadi official payment partner, yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada seluruh UMKM/tenant yang terlibat di event TGIF.

Area festival dibagi menjadi 3 zona dan program yaitu TGIF Stage, yang akan menyuguhkan segmen Pop Music Segment, AKLive Stage yang akan menyuguhkan EDM Music Segment serta Food Festival yang menyajikan beragam makanan dna minuman dari 20 tenant UMKM serta beragam aktivitas dan games.

ITDC selaku pengelola kawasan menyediakan 8 titik lahan parkir dengan total daya tampung untuk kurang lebih 4.000 kendaraan. Di Kawasan The Nusa Dua juga telah tersedia shuttle bus yang akan mobile untuk mengantar jemput penonton dari area parkir menuju venue mulai pukul 16.00 – 23.00 Wita. Selain itu, juga terdapat 34 tenaga pengamanan untuk mengamankan penyelenggaraan event.

CK Run

Sementara itu, acara olahraga CK Run juga akan digelar di kawasan The Nusa Dua pada hari Minggu, 28 Juli 2024. Lomba lari itu diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri dari komunitas lari, atlet, mantan atlet, karyawan, mahasiswa dan pelajar hingga wisatawan. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, CK Run kali ini akan dimulai pada pagi hari (morning run) menjelang matahari terbit.

Ada dua kategori yang dilombakan yaitu 5 kilometer dan 10 kilometer dengan start dan finish di lapangan mini ITDC. Rute lari 5 kilometer dimulai dari lapangan mini ITDC menuju Pintu Utama ITDC, berputar balik di simpang empat Nusa Dua, lalu menuju Pintu Utara, dan melanjutkan menuju jalur ke Sogo serta Grand Hyatt, sebelum kembali ke Lapangan mini ITDC. Untuk rute lari 10 kilometer merupakan looping dari rute 5K.

Selama pelaksanaan kegiatan, akses Pintu Utama akan ditutup sementara mulai pukul 05.00 – 08.00 WITA. Pengunjung dapat menggunakan jalur alternatif melalui Pintu Utara dan Pintu Selatan dengan secondary road yang diatur oleh petugas dan dilengkapi dengan signage penunjuk arah.

I Made Agus Dwiatmika menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pelaku industri musik, stakeholder pariwisata untuk menggelar event-event spektakuler di The Nusa Dua. Menurutnya, kawasan ini telah terbukti handal sebagai venue penyelenggaraan event-event skala nasional dan internasional.

"Kami berharap kedua event ini dapat menjadi penutup bulan Juli yang manis, dengan penyelenggaraan yang sukses, lancar dan aman, didukung dengan cuaca yang bersahabat. Jadi, jangan ragu lagi mari nikmati akhir pekan seru ini bersama orang terkasih, hanya di The Nusa Dua!,” ucap Made Agus.

