Gaet Wisatawan Indonesia, Hallyu Tourism Festival Perkenalkan Destinasi di Drakor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korea menjadi salah satu tujuan wisata populer berkat hallyu wave, persebaran budaya Korea melalui drama, K-pop, fashion dan acara hiburan lainnya. Korea Tourism Organization atau KTO kini gencar mempromosikan destinasi hallyu untuk menggaet wisatawan terutama dari Indonesia. Salah satunya melalui Hallyu Tourism Festival 2024.

Menurut KTO, wisatawan Indonesia yang mengunjungi Korea pada tahun 2023 mencapai 250 ribu wisatawan. Sementara itu, selama periode Januari-Maret 2024, jumlah wisatawan Indonesia yang Korea sekitar 135 ribu wisatawan. Dari data tersebut diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan Indonesia pada tahun 2024 dapat melebih angka wisatawan sebelum pandemi pada tahun 2019.

Target wisatawan Indonesia

Direktur Korea Tourism Organization Jakarta Office, Kim Jisun, mengatakan, target wisatawan Indonesia pada tahun 2024 diharapkan dapat melampaui jumlah kunjungan pada tahun 2019 tersebut. "Kami memulai target dari yang agak kecil, kita ingin melampaui angka itu dulu, minimal 300 ribu target wisatawan Indonesia ke Korea sampai akhir tahun ini," katanya, di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.

Kim Jisun menjelaskan tahun ini KTO fokus mempromosikan destinasi hallyu, salah satunya melalui Hallyu Tourism Festival. Acara ini dikemas dengan berbagai macam instalasi bertema Hallyu yang bisa dirasakan dengan panca indera. "Kami berharap festival ini bisa membangkitkan keinginan mengunjungi Korea," tambahnya.

Salah satu instalasi di Hallyu Tourism Festival, yang terinspirasi pohon cinta di Somo Calm Jeju. Pohon tersebut ditampilkan dalam drama King The Land, yang dibintangi Lee Jun Ho dan Yoona. TEMPO/Nia Pratiwi

Instalasi terinspirasi destinasi di drama Korea

Instalasi yang dihadirkan menampilkan destinasi-destinasi yang ditampilkan dalam drama Korea dan acara ragam oleh idol K-Pop. Salah satunya kalau pernah menonton drama The Glory ada instalasi Taman Danau Cheongna, tempat Yeo Jeong dan Do Yeong yang dibintangi Song Hye Kyo dan Lee Do Hyun bermain Baduk. Instalasi ini hadir dalam bentuk papak Baduk, yang ada di tengah area Korea 360.

Buat penggemar King The Land tentu masih ingat saat Goo Won dan Sarang melakukan sesi pemotretan di salah satu resor di Pulau Jeju. Di Hallyu Tourism Festival ini terdapat instalasi pohon buatan yang berbentuk hati yang menyerupai Heart Tree, yang terdapat resor tersebut.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu instalasi di Hallyu Tourism Festival yang terinspirasi lokasi syuting acara ragam BTS, In The Soop 2. TEMPO/Yunia Pratiwi

Festival ini juga menghadirkan instalasi mobil camping yang ditampilkan dalam program reality show BTS, In The Soop 2. Instalasi lainnya termasuk replika api unggun, pohon kelapa, dan latar belakang, yang terinspirasi dari drama Korea, Castaway Diva, yang dibintangi Park Eun Bin dan Cha Jeong Hyeop. Selain itu, juga terdapat bioskop mini yang menampilkan cuplikan drama-drama terbaru, hologram 3D, yang menunjukkan pameran utama drama-drama populer.

Selain instalasi yang terinspirasi drama Korea, terdapat area K-Food di Hallyu Tourism Festival. Pengunjung dapat mencicipi beragam makanan Korea. TEMPO/Yunia Pratiwi

Sedangkan bagi penggemar K-Pop terdapat dinding yang bertuliskan nama grup idol K-pop. Penggemar dapat menuliskan pesan dan harapan kepada idolanya. Tidak hanya itu, di area K-food, pengunjung dapat mencicipi berbagai makanan Korea seperti Kimbap, Bibimguksu dan minuman Pouch Korea.

Hally Tourism Festival digelar mulai Kamis, 11 Juli hingga Minggu, 14 Juli 2024, di Korea360, Lotte Mall, Jakarta. Selain menjelajahi instalasi menarik, juga ada workshop membuat camilan Korea, penampilan acara hiburan hingga noraebang alias karaoke.

Pilihan editor: Jadi Wajah Baru Pariwisata Korea 2024, NewJeans: Kami Akan Memimpin dengan Gembira