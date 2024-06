Tur Jalan Kaki di Porto hingga Private Tour di Bali Teratas dalam Daftar Best Experience 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tur jalan kaki di Porto, Portugal mendapat pengahrgaan pengalaman wisata terbaik tahun 2024. Hal tersebut menurut Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 dari TripsAdvisor. Penghargaan ini berdasarkan ulasan dan penilaian yang dikumpulkan selama 12 bulan, dengan kata lain pemenangnya ditentukan oleh wisatawan yang berbagi cerita nyata dalam platform tersebut.

Menurut penghargaan tersebut tur jalan kaki di Porto, digambarkan sebagai pengalaman tak terlupakan menjelajahi sejarah 2.000 tahun lalu. Tidak ada harga pasti untuk tur ini. Wisatawan diminta membayar berdasarkan tingkat kepuasan dan anggaran pribadi mereka. Tur selama sekitar dua setengah jam ini juga termasuk dalam 13 atraksi utama kota Portugis.

Ada banyak penyelenggara tur jalan kaki dengan rute yang berbeda-beda. Wisatawan dapat memilihnyan baik untuk bepergian secara pribadi atau berkelompok. Pemandu tur akan berpengetahuan yang berbagi cerita menarik tentang kota ini. Dari distrik Ribeira abad pertengahan, menara gereja Clérigos bergaya barok, dan jembatan besi bertingkat dua yang ikonik Dom Luis I, yang menghubungkan Porto dengan tetangganya Vila Nova de Gaia.

Tur di Ubud hingga perjalanan klasik ke Inca

Kembali pada daftar pengalaman wisata terbaik 2024 TripAdvisor. Di urutan kedua adalah tur mobil pribadi ber-AC di Ubud, Bali. Disusul dengan pelayaran sungai ramah keluarga yang menawarkan fakta dan cerita menarik, di Amstermdam, Belanda.

Posisi kempat adalah tur kelompok untuk menyaksikan matahari terbit di Angkor Wat menempati posisi keempat. Tur delapan jam ke kompleks kuil kuno di Kamboja disebut sebagai pengalaman yang benar-benar tak terlupakan.

Sedangkan tur gabungan lengkap ke Chichen Itza di Meksiko, kompleks reruntuhan Maya, cenote Chichikan, kolam renang alami yang dibentuk oleh lubang pembuangan, dan kota Valladolid menempati posisi kelima. Diikuti dengan tur Renaisans yang dipandu 'pendongeng' di Florence, Italia, menempati posisi keenam.

Urutan selanjutnya adalah perjalanan klasik Inca ke benteng abad ke-5 Machu Picchu, di Peru. Sedangkan di peringkat depalan ditempati pelayaran di bagian Budapest di sungai Danube di Hongaria, yang dilengkapi dengan makan malam prasmanan, pertunjukan dan musik.

Tur sehari penuh di wilayah Ninh Bing di Vietnam menempati urutan kesembilan. Wisatawan menggambarkan ini adalah wilayah yang terkenal dengan lembah hijau dan pegunungan karstnya. Tur ini merupakan cara untuk menghindari kerumitan menyatukan perahu dan persewaan sepeda.

Sementara di urutan kesepuluh adalah petualangan snorkeling Islandia. Pengalaman Silfra-snorkeling di antara lempeng tektonik ini dilakukan di salah satu situs snorkeling paling dramatis di dunia. Ini adalah celah gletser antara lempeng tektonik Eurasia dan Amerika Utara.

