Rumah Marilyn Monroe menjadi Monumen, Kisah tentang Hunian Aktris Legendaris Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah aktris legendaris Amerika Serikat Marilyn Monroe di lingkungan Brentwood yang diusulkan sebagai monumen budaya bersejarah telah disetujui oleh Dewan Kota Los Angeles pada Rabu, 26 Juni 2024. "Kediaman Marilyn Monroe di Brentwood sekarang menjadi Monumen Sejarah-Budaya!" tulis The Los Angeles Conservancy di akun X.

Laporan Variety, dikutip dari Antara, Kamis, 27 Juni 2024, Monroe tinggal selama kurang lebih enam bulan di rumah bergaya Kolonial Spanyol dengan empat kamar tidur itu tahun 1929. Ia meninggal di sana pada 1962.

Tentang Rumah Marilyn Monroe

LA Conservancy menyampaikan, rumah itu merupakan tempat pertama yang Monroe cari dan dia beli untuk dirinya saat aktif bekerja. Monroe membeli rumah satu lantai luasnya 270 meter persegi pada 1960-an dalam laporan Los Angeles Times.

Monroe menamai rumahnya Cursum Perficio, frasa Latin yang berarti "perjalananku berakhir di sini," yang menghiasi ubin di teras rumah. Rumah tersebut menjadi satu-satunya tempat tinggal yang sepenuhnya dimiliki dia.

Namun, legenda layar lebar yang membintangi film The Misfits itu ditemukan meninggal di kamar tidur rumahnya pada Agustus 1962. Pada 2017, rumah Monroe tersebut dijual kepada Glory of the Snow LLC, yang kemudian dikelola oleh eksekutif Hedge Fund. Properti tersebut kembali dijual oleh Glory of the Snow LLC.

Pemilik rumah, Brinah Milstein dan suaminya, produser acara realitas televisi Roy Bank, membeli rumah itu tahun lalu seharga 8,35 juta dolar atau sekitar Rp137 miliar dan berencana memperluas properti di sebelahnya. Selama setahun mereka juga berusaha mencegah penetapan rumah itu sebagai monumen bangunan bersejarah.

Anggota Dewan Kota Los Angeles Traci Park sebelum pemungutan suara mengatakan bahwa tidak ada orang atau tempat lain di Kota Los Angeles yang ikonik seperti Marilyn Monroe dan rumahnya di Brentwood.

IDA ROSDALINA | ANTARA | USS FEED

