Mengintip Isi Metropolitan Museum of Art di New York, Tempat Penyelenggaraan Met Gala setiap Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Met Gala 2024 akan diadakan pada 6 Mei di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. The Met selalu menjadi sorotan bagi para penggemar mode dan seni di seluruh dunia. Tuan rumah yang dipercayakan adalah pegiat mode terkenal, Anna Wintour, yang telah memberikan sentuhan magisnya kepada acara ini sejak bertahun-tahun yang lalu.

Metropolitan Museum of Art, salah satu ikon New York, telah menarik perhatian dan pujian dari berbagai kalangan. Tidak hanya dikenal karena koleksi seni yang luar biasa, museum ini juga punya peran penting dalam budaya populer, seperti penampilannya di acara TV terkenal "Project Runway" dan "Gossip Girl". Museum ini bukan hanya cawan suci bagi mahasiswa seni dan sejarah, tetapi juga menarik minat pengunjung dari semua lapisan masyarakat.

Sejarah The Met

Sejarah panjang The Met dimulai dari sebuah ide visioner di Paris pada 1866. Sebuah kelompok orang Amerika yang termasuk pengacara Jon Jay mengusulkan pembentukan lembaga seni nasional untuk membawa pendidikan seni ke Amerika Serikat. Setelah perjuangan dan semangat, Museum Seni Metropolitan dibuka pada 13 April 1870. Sejak itu, koleksinya terus berkembang, membuatnya menjadi museum seni terbesar di Amerika dan salah satu yang terbesar di dunia.

Jared Leto, berpakaian seperti Choupette kucing Karl Lagerfeld, berpose di Met Gala, di New York City , New York, AS, 1 Mei 2023. REUTERS/Andrew Kelly

Di dalam museum, pengunjung dapat menikmati berbagai koleksi mulai dari seni Afrika hingga lukisan Eropa, seni Islam, seni modern, dan banyak lagi. Koleksi seni Belanda abad ke-16 hingga ke-17, termasuk karya-karya Frans Hals dan Johannes Vermeer, adalah daya tarik utama. Selain itu, Kuil Dendur, sebuah hadiah dari Mesir, merupakan salah satu pemandangan yang patut dilihat dengan ukiran yang rumit dan keindahan arsitektur Mesir kuno.

Aktivitas di Metropolitan Museum of Art

Bagi mereka yang ingin mendalami lebih dalam, museum menawarkan lokakarya dan kegiatan seperti cerita bergambar dan demonstrasi Ikebana. Namun, sebelum mengunjungi, penting untuk memperhatikan jam buka, harga tiket, dan cara mencapai museum.

Untuk mencapai museum, ada berbagai pilihan transportasi dari berbagai arah Manhattan, baik itu dengan kereta bawah tanah, bus, atau berjalan kaki.

Tiket masuk umum untuk dewasa seharga USD30 atau sekitar Rp479.000. Khusus untuk manula dan pelajar, ada diskon khusus untuk tiket. Namun, untuk menghadiri Met Gala, hanya undangan yang dalam daftar Anna Wintour yang bisa. Mereka harus membayar sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,1 miliar per orang untuk mendapat kursi.

PUTRI ANI

