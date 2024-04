Menyusuri Lokasi Syuting Queen of Tears dari Korea hingga Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Queen of Tears menjadi salah satu drama populer akhir-akhir ini. Tak hanya alur cerita yang penuh romansa dan chemistry para pemerannya, sebagian penonton juga penasaran dengan lokasi syutingnya.

Queen of Tears menceritakan kisah pasangan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In. Keduanya harus menghadapi beragam tantangan di tengah pernikahan yang sulit dipertahankan. Penonton tidak hanya menjadi saksi hubungan mereka yang romantis tapi juga ketegangan di antara keduanya, meski sesekali disisipkan adegan komedi.

Drama yang tayang di tvN dan Netflix ini disutradarai Park Ji Eun, yang juga mengarahkan drama Crash Landing of You. Dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won, tak heran jika drama berhasil meraih rating tinggi. Selain kedua pemeran utama itu, drama ini juga dibintangi oleh Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon dan Lee Ju Bin.

Proses syutingnya dilakukan selama setahun dengan beberapa lokasi menarik di Korea dan Jerman. Penonton pun dapat menjelajahi beragam destinasi yang ditampilkan dalam drama. Bagi yang belum menonton drama mungkin ini akan menjadi spolier. Baik itu jalanan Seoul yang ramai, atau pesona bersejarah Berlin, yang mudah dicapai melalui Bandara Berlin Brandenburg, berikut ini detail lokasi syuting Queen Of Tears.

Lokasi syuting di Korea Selatan

Adegan pertama drama ini dilakukan di ruang perjamuan pribadi di di Sheraton Grand Walkerhill Hotel, Aston House. Latar belakang hotel yang indah berupa Sungai Hangang dan Gunung Achasan menjadikannya tempat yang indah di Seoul.

Hong Hae In, berasal dari keluarga konglomerat pemilik grup Queens. Rumah keluarga mereka mengambil latar bagian luar Korean Stone Art Museum. Museum bersejarah ini merupakan objek wisata populer di kota ini, yang memamerkan warisan artefak batu Korea Selatan yang berharga.

Musem lainnya termasuk museum Sojeon, Siheung. Museum seni ini menjadi latar saat kakek Hae In, Hong Man Dae, ketua grup Queens, memamerkan koleksi seninya kepada Yoon Eun Seong. Memang museum itu terkenal dengan pelestarian pameran keramik Korea, lukisan, patung, dan banyak lagi.

Sedangkan Queen Department Seoul, milik Hong Hae In dan kantor Baek Hyun Woo sebagai pengacara mengambil lokasi di Hyundai Soeul, mal paling populer di Seoul. Mal ini adalah destinasi terpadu untuk wisata belanja. Taman Sayuwon di Daegu, juga menjadi latar belakang keluarga Hong untuk acara-acara keluarga mereka.

Restoran di Seoul

Beberapa restoran juga menjadi lokasi syuting drama ini. Di antaranya Mirim Bunsik, menjadi lokasi saat Baek Hyun Woo curhat dengan sahabatnya ingin menceraikan Hong Hae In, Ongdalsaem, dan restoran khusus babi panggang HANAMPIG.

Salah satu ujian pernikahan Baek Hyun Woo dan Hong Hae In adalah kehadiran Yoon Eun Seong, teman lama Hae In. Yoon Eun Seong dan Hong Hae In bertemu kembali saat menghadiri pesta Hercyna. Lokasi syutingnya di The FORUM by Jaime Hayon di Daegu. Keduanya juga makan malam bersama di restoran, yang lokasinya di Jepang-Korea by Chef Akira Back di Hotel Four Seasons, Seoul.

Salah satu adegan penting lainnya dilakukan di Mega MGC Coffee. Kafe ini menjadi lokasi syuting pertemuan kakak Baek Hyun Woo, Baek Mi Seon, bertemu dengan Hong Hae In untuk membicarakan hubungan mereka.

Lokasi syuting di Jerman

Jerman menjadi destinasi bulan madu Baek Hyun Woo dan Hong Hae In. Penonton pun akan diajak nostalgia saat mereka menjadi pengantin baru dan menjadi saksi bahwa hubungan mereka tak sedingin setelah menikah.

Salah satu lokasi syuting untuk bulan madu adalah di taman lavender di TAOASIS Botanischer Duftgarten. Taman luas ini memiliki lebih dari 500 ribu tanaman yang digunakan untuk mengekstrak minyak esensial dan wewangian. Lokasi lainnnya termasuk Sungai Spree, di Berlin, yang menawarkan pemandangan kota menakjubkan, serta suasana romantis dengan naik perahu di sepanjang sungai.

Baek Hyun Woo dan Hong Hae In juga sempat napak tilas ke lokasi bulan madu mereka, saat Hae In melakukan pemeriksaan kesehatan. Keduanya mengunjungi Istana Sanssouci, Potsdam. Istana yang pernah menjadi kediaman musim panas Raja Frederick dari Prusia, dan menjadi situs Warisan Dunia UNESCO juga menjadi lokasi bersejarah hubungan mereka.

Selama di Jerman mereka berusaha menghidupkan kembali benih-benih asmara. Bahkan sempat menjcari gembok cinta yang melambangkan ikatan hubungan mereka. Lokasi gembok cinta ini di Eisener Steg di Franfurt, jembatan cinta yang membentang di Sungai Maeine.

Beberapa restoran juga menjadi lokasi syuting saat keduanya melakukan percakapan mendalam selama di Jerman. Di antaranya di The Rooftop Terrace Hotel de Rome, Berlin dan L'Osteria, Potsdam. Adegan romantis lainnya saat mereka mencari semanggi semanggi berdaun empat, berharap mendapat keberuntungan, dilakukan di Wochemarkt Winterdeldplatz.

TRAVEL LEISURE ASIA

