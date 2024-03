4 Lokasi Syuting Dune: Part Two yang Menarik Dikunjungi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dune: Part Two adalah sekuel yang dinanti-nantikan dari film sebelumnya. Film ini menampilkan banyak adegan aksi dan narasi fiksi ilmiah yang mendalam. Disutradarai oleh Denis Villeneuve, film ini menarik penonton ke planet Arrakis dengan lanskap menakjubkan. Lokasi syutingnya meliputi Hongaria, Yordania, dan tempat lainnya.

Dune: Part Two mengikuti perjalanan protagonis Paul Atreides (Timothée Chalamet), yang bergabung dengan Chani (diperankan oleh Zendaya) dan Fremen untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Petualangan ini memperlihatkan Atreides menghadapi nasib alam semesta dan hubungannya dengan Chani sambil menggunakan pandangan ke depannya untuk membimbingnya melalui bahaya.

Penggunaan lokasi syuting yang bervariasi memberikan keindahan dan keunikan pada setiap adegan. Hal ini memperkaya pengalaman penonton dengan mendatangkan realisme pada dunia fiksi yang dibuat oleh Denis Villeneuve. Selain itu, juga menampilkan kekayaan budaya dan alam yang menambahkan kedalaman pada narasi film.

Berikut ini beberapa lokasi syuting film Dune: Part Two yang menarik untuk dijelajahi.

1. Wadi Rum, Yordania

Latar belakang ikonik planet gurun Arrakis dalam film Dune dan Dune: Part Two, aslinya ada di Wadi Rum, Yordania. Kawasan gurun berpasir merah itu menjadi latar yang ideal untuk petualangan dalam film itu. Lokasi ini juga pernah digunakan untuk syuting film The Martian, Prometheus, dan Rogue One: A Star Wars Story.

Destinasi menarik lainnya di kawasan yang dikenal Valley of the Moon, antara lain Lawrence Spring, Lawrence House, dan formasi batuan ikonik seperti Burdah Rock Bridge dan Little Bridge. Buat penyuka tantangan dapat menikmati sandboarding menyusuri bukit pasir Al Hasany, sementara pecinta alam dapat mengagumi keindahan Khazani Canyon dan Abu Khashaba Canyon.

2. Budapest, Hungaria

Meskipun detailnya tidak diketahui, adegan pertarungan dalam film Dune: Part Two dilakukan di Budapest, kemungkinan besar di backlot Origo Film Studios. Studio ini memiliki fleksibilitas untuk membuat adegan aksi yang dinamis. Ada beberapa objek wisata terdekat studio itu, seperti Advent Budimpešta, Budapest Lichterglanz, dan Fisherman’s Bastion.

3. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab

Sebagian dari adegan di planet Arrakis juga difilmkan di Abu Dhabi. Dalam film pertama, pengambilan gambar untuk tempat perlindungan batu yang digunakan oleh Fremen juga dilakukan di sini. Sedangkan dalam Dune: Part Two, lokasi ini juga menjadi tempat pengambilan gambar saat masyrakat Fremen berperang saat merebut kembali planet asalnya.

Abu Dhabi memiliki banyak destinasi wisatawan yang menarik. Seperti Ferrari World Yas Island, Warner Bros World, Louvre Abu Dhabi, Observation Deck di 300, Emirates Heritage Village, dan Masjid Agung Sheikh Zayed .

4. Altivole, Treviso, Italia

Altivole merupakan lokasi syuting baru yang diperkenalkan dalam film Dune: Part Two. Lokasi ini digunakan sebagai latar belakang interior rumah tangga Corrino, salah satu dari enam rumah dan faksi dalam film. Tempat wisata terdekat di Altivole termasuk Museo Civico dan Vila Barbaro.

