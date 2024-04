Menjelajahi Sisi Lain Dubai saat Ramadan, Mencicipi Jajanan Kaki Lima dan Hidangan Yaman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jam tangan menunjukkan pukul 17.56 saat kami tiba kawasan Old Souks atau pasar lama Deira, Dubai, pada Rabu, 20 Maret 2024. Di salah satu persimpangan, Arva Ahmad, pemandu wisata yang juga pendiri Frying Pan Adventures, sudah menanti dengan ransel dan beberapa tas kain untuk mengajak kami berbuka puasa di kawasan itu.

"Halo saya Arva," katanya memperkenalkan diri, sambil membagikan beberapa peralatan yang kami butuhkan, sebuah audio receiver dengan earphone dan tas kain yang berisi susu, peta kawasan Old Souks, hand sanitizer, dan tisu basah.

Kami mengikuti program Dubai Souks Iftar Tour dari Frying Pan Adventures. Ini merupakan bagian dari perjalanan Ramadan di Dubai yang diikuti lima wartawan dari Indonesia atas undangan Department of Economy and Tourism in Dubai pada 19-25 Maret 2024.

Kawasan Gold Souk yang berisi toko-toko emas di Deira, Dubai (TEMPO/Mila Novita)

Dubai Souks Iftar Tour dimulai dengan melewati Gold Souk yang dipenuhi dengan toko-toko emas yang ramai. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami tiba di belakang pasar lama kawasan Deira yang lebih tenang. Jalanan di kawasan ini sudah dipenuhi dengan orang-orang yang duduk rapi di atas terpal dengan hindangan buka puasa di depannya. Menurut Arva, buka puasa bersama ini diadakan Iman Cultural Center. "Setiap hari mereka memberi makanan untuk 3.000 orang," kata Arva.

Kami singgah di situ, masih ada waktu hingga pukul 18.36 untuk berbuka puasa. Beberapa orang menawarkan bubur kanji yang melengkapi camilan berbuka yang dibawa Arva.

Jajanan kaki lima

Dari gang belakang, kami berjalanan lagi melewati jalan-jalan pasar yang padat. Arva menanyakan kalau-kalau ada makanan yang ingin dicoba, tapi dia merekomendasikan teh dan roti khas Arab.

Dia memesan teh ke pedagang kaki lima yang kami lewati. "Ini karak, teh Pakistan," kata dia. Kalau di Arab ada chai, tetapi kalau chai hanya teh, sedangkan ini strong tea," dia melanjutkan.