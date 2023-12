5 Rekomendasi Penginapan Unik di Ubud Bali, Cocok untuk Pecinta Alam

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berkunjung ke wilayah Gianyar, Ubud, yang berada di tengah-tengah Bali akan mendapat suguhan pemandangan alam yang masih asri dan berbeda dari yang lain. Beberapa penginapannya juga unik, ada yang terbuat dari bambu, rumah pohon, hingga bangunan modern yang aksesnya terbuka ke alam dengan sederet fasilitas yang memanjakan wisatawan.

Lokasinya yang strategis karena back to nature itu cocok bagi para pecinta alam. Bagi pengunjung yang tertarik, Airbnb memiliki beragam akomodasi di Bali yang dapat memenuhi setiap kebutuhan wisatawan.

Berikut rekomendasi penginapan Airbnb di Bali untuk perjalanan tak terlupakan di wilayah Ubud.

1. Dwa Chandra Luxury Villa and Private River

Dwa Chandra Luxury Villa and Private River. (Dok. Istimewa)

Dwa Chandra bisa menjadi pilihan untuk menyelenggarakan pertemuan keluarga dan pertemuan yang intim. Vila tenang dengan suasana menakjubkan ini memiliki akses ke ngarai sungai pribadi. Terletak di Gianyar, Bali, tepatnya berlokasi di lingkungan Pejeng, vila ini berjarak 10 menit dari Ubud.

Penginapan Dwa Chandra memiliki 4 kamar tidur yang unik dengan kamar mandi dalam. Terdapat 5 tempat tidur (1 super king, 2 king, 2 double) ditambah dengan kasur double di ruang keluarga, dengan total 6 tempat tidur terpisah. Layanan sarapan hingga 10 orang sudah termasuk.

2. 5BR Jungle Retreat Villa in the Heart of Ubud

5BR Jungle Retreat Villa in the Heart of Ubud. (Dok. Istimewa)

Terletak di jantung keindahan alam Ubud, ini merupakan vila dengan lima kamar tidur yang tenteram dan dikelilingi oleh keindahan alam. Villa Leove berjarak kurang dari satu kilometer dari Monkey Forest yang terkenal, jantung Ubud yang semarak. Desain vila yang luas, ditata dengan modern, dipenuhi dengan spot yang nyaman untuk santai maupun berfoto.

Untuk menambah kenyamanan, lima kamar tidur di Villa Leove ini dilengkapi dengan tempat tidur besar, smart TV, dan kamar mandi sendiri. Masing-masing tangga yang ditempatkan secara strategis di sekitar vila akan menawarkan pemandangan menakjubkan ke arah hutan Ubud. 3. Villa D'Carik 1: villa in the rice fields of Sayan