Teras by Plataran Hadir di PIM 2, Sajikan Kuliner Khas Nusantara

TEMPO.CO, Jakarta - Plataran Indonesia mengumumkan pembukaan cabang baru restoran Teras by Plataran. Restoran yang menyajikan berbagai menu khas Nusantara itu hadir di Pondok Indah Mall 2 (PIM 2) mulai Ahad, 3 Desember 2023.

Teras by Plataran menawarkan menu beragam, mulai dari hidangan tradisional Indonesia dan Asia yang dibalut dengan suasana makan santai (casual dining) dan nyaman.

CEO dan Founder Plataran Indonesia, Yozua Makes, mengungkap bahwa Teras by Plataran adalah cerminan dedikasi dalam memperkenalkan cita rasa khas sajian menu Plataran pada masyarakat luas. "Teras by Plataran merupakan second line Plataran venue and dining. Meski second line, kualitas produk dan pelayanannya sesuai standar Plataran, five stars," kata Yozua.

Berbagai sajian khas nusantara dengan sentuhan modern yang ada di restoran Teras by Plataran PIM 2, Jumat, 1 Desember 2023. TEMPO/Intan Setiawanty.

Plataran Goes To Malls Mengusung Hidangan Tradisional

Pembukaan Teras by Plataran di PIM 2 merupakan program Plataran Goes to Malls. Program ini ingin membawa pengalaman kuliner khas Plataran agar lebih dekat ke masyarakat Jakarta dan sekitarnya. "Melalui Teras by Plataran, kami ingin menunjukkan bila Plataran senantiasa ada bagi berbagai kalangan pecinta kuliner serta mudah dijangkau bagi pengunjung mal," ujar Youza.

Restoran yang satu ini berakar dari Teras Dharmawangsa yang ada di Dharmawangsa Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Teras Dharmawangsa sudah hadir sejak 27 Februari 2016.

Ingin lebih dekat ke masyarakat dengan hadir di PIM 2, Teras by Plataran mengusung tema hidangan tradisional dan Asia dengan nuansa rumahan yang membangkitkan nostalgia masa lampau. Menonjolkan sisi Nusantara yang kental, restoran ini tetap menyajikan hidangan dengan sentuhan modern.

Konsep Resto yang Santai dan Hangat

Teras by Plataran menyajikan ragam menu lezat yang berkelas dengan tagline Casual Soulful Eatery atau suasana makan yang santai dan hangat. Tak perlu khawatir karena restoran ini tetap ramah di kantong dengan penyajian yang ringkas, homey, dan hangat.

Meski berlokasi di pusat perbelanjaan, Teras by Plataran juga bisa jadi pilihan bagi pengunjung yang ingin mengadakan perayaan, seperti arisan atau ulang tahun. “Teras by Plataran tidak hanya menjadi tempat makan, namun juga memberikan pengalaman makan baik untuk solo visitors, family gatherings, maupun makan bersama teman atau kolega,” ujar Yozua Makes.

Teras by Plataran Segera Hadir di Mall Lain

Program Plataran Goes to Mall ini tidak akan berhenti sampai di sini, namun juga akan berlanjut ke Teras by Plataran di Bintaro Xchange Mall 2 pada 15 Desember 2023. Setelah itu, akan hadir Teras by Plataran di Summarecon Bogor pada awal 2024, serta di sejumlah mal lainnya.

INTAN SETIAWANTY

