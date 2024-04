Teras by Plataran Buka Restoran Baru di Summarecon Bogor, Usung Konsep Elegan dengan View Pegunungan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Teras by Plataran meresmikan cabang baru di Summarecon Bogor, Jawa Barat, pada 24 Maret 2024. Dengan tagline “Casual Mountain Dining Experience”, restoran ini mengusung konsep elegan khas Plataran dipadukan dengan nuansa alam yang asri.

Menurut CEO dan Founder Plataran Indonesia, Yozua Makes, Teras by Plataran di Summarecon Bogor merupakan cerminan dari dedikasi untuk memperkenalkan cita rasa sajian menu Plataran kepada masyarakat luas, terutama di daerah Bogor dan sekitarnya.

“Di Teras by Plataran, kami membawa pengalaman makan yang nyaman namun tetap berkesan, dengan menyatukan warisan kuliner lokal dan internasional dalam nuansa alam asri," kata Yozua melalui rilis resmi yang diterima Tempo pada Selasa, 26 Maret 2024.

Nasi Goreng Bundaran Plataran, salah satu menu andalan Teras by Plataran di Summarecon Bogor. Nasi goreng ini dilengkapi dengan dengan satu potong ayam dan plating lainnya. (Dok. Teras by Plataran)

Fasilitas dan Konsep

Dengan lokasi yang hanya berjarak satu kilometer dari pintu keluar tol Bogor Selatan, Teras by Plataran Summarecon Bogor menawarkan panorama Gunung Pangrango, Salak, dan Bukit Sentul. Restoran dua lantai ini memiliki berbagai jenis ruangan, termasuk indoor area, outdoor area, serta private room TheGallery, yang cocok sebagai venue untuk kumpul bersama berkeluarga, social event, company gathering, dan community meet up, bahkan sebagai wadah pameran atau pertunjukan seni.

“Dengan konsep alam terbuka, Teras by Plataran - Summarecon Bogor juga cocok untuk keluarga yang ingin berkumpul dengan orang-orang tercinta,” kata Yozua.

Teras by Plataran juga bisa menjadi community hub atau meeting point bagi komunitas dan social activation di Bogor dan sekitarnya.

“Dengan fasilitas outdoor The Deck, Teras by Plataran di Summarecon Bogor menjadi wadah komunitas untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti pameran seni, olahraga, maupun live music,” kata Yozua.

Ekspansi dan Penghargaan Teras by Plataran

Teras by Plataran berakar dari Teras Dharmawangsa yang berlokasi di Dharmawangsa Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dibuka sejak 27 Februari 2016. Restoan ini berada di bawah naungan Plataran Indonesia, kelompok layanan hospitality Indonesia yang juga mengelola banyak hotel, resor, kapal pesiar, venue & dining.

Teras Dharmawangsa mengusung tema hidangan tradisional Indonesia, Asia, juga internasional dengan nuansa rumahan yang membangkitkan nostalgia masa lampau, namun tetap disajikan dengan sentuhan modern. Sebagai akar dari Teras by Plataran di The Dharmawangsa Square telah menyabet penghargaan bergengsi, misalnya Best Casual Dining 2023 dalam ajang Exquisite Awards.

Ekspansi Teras by Plataran sudah berlangsung sejak tahun lalu melalui pembukaan outlet di Pondok Indah Mall 2 dan Bintaro Xchange Mall 2 pada Desember 2023. Teras by Plataran berencana merambah sejumlah kota dan mall lain pada tahun ini.

