6 Pengalaman Menarik di American Museum of Natural History

TEMPO.CO, Jakarta - Kalau berkunjung ke New York, Amerika Serikat sempatkan ke American Museum of Natural History atau Museum Sejarah Alam Amerika. Museum yang sebagian areanya pernah digunakan untuk syuting Night at The Museum, merupakan museum sejarah alam terbaik di dunia.

Ada sekitar 34 juta objek, spesimen, dan artefak di dalamnya. Termasuk fosil dinosaurus legendaris seperti Apatosaurus, T-rex, paus biru, kawanan satwa liar, dan taman kristal permata, mineral dan masih banyak lainnya.

Museum yang berisi gudang pengetahuan dan pusat penemuan ilmiah ini didirikan pada tahun 1869, dengan dukunagn dari Theodore Roosevelt, Sr. Bangunan aslinya telah dperluas, termasuk pintu masuk Beaux-Arts yang terkenal di Central Park West pada tahun 1936.

Tiket masuknya mencakup pameran utama dan direkomendasikan pesan secara online. Ada biaya tambahan jika ingin menyaksikan pertunjukan luar angkasa, film IMAX, atau pameran khusu. Datanglah lebih awal di pagi hari saat galeri dibuka untuk menghindari rombongan anak sekolah terutama di hari kerja.

Jika Anda tertarik mengunjungi American Museum of Natural History, jangan lewatkan pengalaman menarik berikut ini.

1. Fosil dinosaurus

Museum ini terkenal karena Fossil Hall, yang berisi hampir 600 spesimen, termasuk Apatosaurus raksasa, Titanosaurus raksasa, dan Tyrannosaurus rex. Selain itu ada juga Triceratops dan Stegosaurusm serta kerangka mamut yang lengkap.

2. Planetarium Hayden

Planetarium Hayden didedikasikan untuk menyampaikan kepada publik mengenai penelitian astrofisika terkini, visualisasi sains, dan program komunitas.

3. Hall of Human Origins

Di aula ini mencakup jutaan tahun sejarah manusia, dari nenek moyang awal yang hidup lebih dari enam juta tahun lalu hingga Homo sapiens modern, yang berevolusi 200 hingga 150 ribu tahun lalu. Selain itu, juga mengeksplorasi biologi dan anatomi manusia, menelusuri jalur evolusi manusia, dan mengkaji asal usul kreativitas manusia.

4. Artefak budaya

Museum ini memiliki banyak sekali koleksi kekayaan budaya dari seluruh dunia, termasuk artefak dari masyarakat adat dan peradaban kuno.

5. Laboratorium persiapan fosil

Saat berada di sini, jangan lewatkan mengunjungi laboratorium persiapan fosil. Anda juga dapat menyaksikan para ilmuwan bekerja di sini, mempelajari fosil.

6. Milstein Family Hall of Ocean Life

Bagi pecinta kehidupan laut harus mengunjungi aula ini. Di dalamnya menyoroti drama dunia bawah laut dan jaringan kehidupannya yang beragam dan kompleks. Di sini juga bisa melihat model paus biru sepanjang 94 kaki dan berat sekitar 9600 kilogran yang digantung di langit-langit.

