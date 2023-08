5 Destinasi Wisata Lokasi Film Hollywood dari Candi Borobudur hingga Ubud Bali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku industri film luar negeri melirik Indonesia dsebagai lokasi yang menakjubkan untuk dikunjungi. Tidak hanya para wisatawan, para pelaku industri film kreatif luar negeri juga turut terpesona pada daya tarik wisata di negara ini. Sehingga, tak mengherankan jika beberapa dari mereka kemudian menjadikan destinasi wisata di Indonesia sebagai lokasi syuting film-film Hollywood.

Dilansir dari laman Kemenparekraf.go.id, berikut beberapa destinasi wisata Indonesia yang menjadi lokasi syuting film Hollywood yang wajib Anda kunjungi.

1. Candi Borobudur

Bangunan megah yang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia ini, pernah dijadikan lokasi syuting film hollywood yaitu Java Heat (2013). Candi Budha terbesar ini dipilih karena gaya arsitekturnya yang klasik dan telah diakui secara internasional sebagai warisan UNESCO. Menariknya lagi, tak hanya berlokasi di Indonesia, ternyata banyak terdapat artis lokal yang turut membintangi film yang disutradarai oleh Conor Allyn ini. Beberapa diantaranya adalah Ario Bayu, Atiqah Hasiholan, Tio Pakusadewa, dan Rio Dewanto.

2. Candi Prambanan



Film Beyond Skyline merupakan salah satu film hollywood yang mengambil setting tempat syuting di candi prambanan, Yogjakarta. Semua ini bermula saat sang sutradara Michael Mann tidak dapat menemukan lokasi yang cocok di Laos yang merupakan setting asli film ini. Terpilihnya candi prambanan sebagai lokasi syuting film tersebut karena candi prambanan dinilai memiliki arsitektur megah dan reruntuhan alam yang serasi dengan salah satu adegan film tersebut.

Menariknya lagi, selain pengambilan latar di candi prambanan, film ini juga dilakukan di Infinite Studio Batam. Sebagai informasi, Infinite Studio Batam merupakan merupakan salah satu fasilitas pengambilan gambar bertaraf internasional dengan fasilitas indoor, outdoor, ruang makhluk, dan panggung suara yang tersedia di mega studio.

3. Gunung Bromo

Film After the Dark berkisah tentang kelas filsafat yang berisi 20 siswa yang ditantang untuk bermain game. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini menampilkan keindahan gunung Bromo sebagai salah satu lokasi syutingnya. Bromo sendiri merupakan kawasan pasir berbisik dengan latar pemandangan pegunungan yang sangat indah.

Julia Roberts as "Elizabeth Gilbert" berbicara dengan lawan mainnya Hadi Subiyanto as "Ketut Liyer" saat syuting fim Eat, Pray, Love. Film layar lebar yang diadopsi dari novel garapan Elizabeth Gilbert mengambil salah satu lokasi syutingnya di Bali. discutiidesalon.ro

4. Ubud Bali

Keindahan dan pesona wisata Pulau Bali memang sudah tidak diragukan lagi. Selain banyak dikenal turis mancanegara, kita patut lebih berbangga karena kita bisa menyaksikan keindahan pulau dewata dalam film Hollywood yang berjudul Eat, Pray, Love yang dibintangi oleh Julia Robert. Film yang berkisah tentang seorang perempuan yang melakukan perjalanan ke beberapa negara untuk mencari kedamaian ini, memilih Indonesia tepatnya di Bali sebagai definisi dari cinta yang ia cari.

Selain Ubud, film ini juga melakukan syuting di beberapa lokasi lain di Bali seperti Monkey Forest, Tegalalang, Pantai Padang-padang, dan rumah Ketut Liyer.

5. Masjid Istiqlal

Salah satu masjid legendaris yang berada di Jakarta ini pernah menjadi lokasi syuting film Hollywood yang berjudul Blackhat. Alasan dipilihnya Masjid Istiqlal sebagai lokasi syuting Blackhat karena untuk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, sekaligus karena arsitektur masjidnya yang sangat megah dan unik.

