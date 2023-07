Rumah Hantu The Exorcist Bakal Ramaikan Halloween Horror Nights Universal Studio

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Studios akan menghadirkan dunia The Exorcist yang menakutkan ke Halloween Horror Nights di Orlando dan Los Angeles. Terinspirasi dari film The Exorcist: Believer, sekuel yang akan dirilis pada 13 Oktober, wahana itu akan membawa pengunjung merasakan tingkat teror yang baru.

Menurut keterangan, wahana rumah hantu mengambil latar belakang di Haiti. Di mana pembelian boneka rakyat aneh dengan tiga mata yang tidak bersalah mengarah ke pembukaan portal setan, kebangkitan roh jahat dan hilangnya dua gadis berusia 12 tahun di Amerika Serikat.

Ditemukan tiga hari kemudian, gadis-gadis yang sekarang dirasuki membutuhkan pengusir setan untuk menyelamatkan mereka. Setiap orang yang berhubungan dengan mereka, termasuk tamu yang tidak disengaja, tiba-tiba berisiko kehilangan jiwa mereka.

Pengunjung akan dapat menjelajahi rumah berhantu The Exorcist pada 1 September di Universal Studio Orlando Resort dan pada 7 September di Universal Studios Hollywood.

Selain The Exorcist, rumah hantu The Last of Us juga akan hadir di Florida dan California pada tanggal yang sama dalam bentuk kiamat zombie.

Pengunjung akan menyaksikan dunia distopia yang terinspirasi oleh video game populer Naughty Dog dan PlayStation, yang merayakan hari jadinya yang ke-10 tahun ini. Game ini mendapat lebih banyak perhatian setelah HBO mengadaptasinya menjadi serial pada bulan Januari yang dibintangi oleh Pedro Pascal sebagai Joel dan Bella Ramsey sebagai Ellie.

Saat wabah jamur mematikan menyebar dengan cepat, pengunjung harus bertindak seperti Joel dan Ellie dan mencoba untuk tetap hidup di antara Terinfeksi yang mengerikan — seperti Pelari, Penguntit, dan Pengklik — dan manusia ganas yang merupakan Pemburu. Pengalaman ini akan menampilkan beberapa lokasi terkenal dari game tersebut, seperti Zona Karantina Pittsburgh, Hotel Grand yang sepi, dan terowongan menyeramkan di setiap sudut.

“Sebagai penggemar berat – dan sering hadir – dari Halloween Horror Nights, kami merasa terhormat untuk menyertakan 'The Last of Us' dalam daftar tahun ini," kata Co-President Naughty Dog Neil Druckmann dalam siaran pers dari Universal Studios. "Sangat menyenangkan bagi kami di Naughty Dog untuk berkolaborasi dengan Universal, menghidupkan dunia game, berfokus bahkan pada detail terkecil yang sangat diketahui oleh penggemar kami.”

Sementara itu, penjahat Stranger Things Vecna akan menjadi daya tarik pada 1 September di Universal Orlando Resort dan pada 7 September di Universal Studios Hollywood juga. Rumah berhantu itu akan membawa para tamu ke Hawkins, Indiana, di mana mereka akan bertemu dengan penjahat supernatural terbaru, Vecna, yang sangat ingin melenyapkan penghalang antara Upside Down yang menakutkan dan dunia nyata.

Tema ini akan dipusatkan pada "mind-bending twists and supernatural terror" dari Stranger Things season 4, yang diikuti hero Eleven (Millie Bobby Brown), Max (Sadie Sink) dan Eddie (Joseph Quinn) antara lain dalam pertempuran mereka melawan Vecna. (Jamie Campbell Bower). Karakter yang sama juga akan ditampilkan di rumah berhantu.

