Terjebak di Wahana Harry Potter 4 Wisatawan Gugat Universal Studio

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak empat orang wisatawan menggugat Universal Studio Hollywood, setelah mengalami perjalanan kurang menyenangkan saat menaiki wahana bertema Harry Potter.

Gugatan tersebut diajukan oleh Debra Biane, Gerald, Scott Biane, Josh Taylorson dan Sami-Joh Goldberg melalui Pengadilan Tinggi Los Angeles County, Amerika Serikat, Senin 8 April 2024.

Insiden Harry Potter and Forbidden Journey

Keempat orang tersebut menuntut ganti rugi atas kelalaian, tanggung jawab, dan penderitaan emosional terhadap Universal Studio Hollywood atas insiden yang mereka alami pada 7 April 2022. Saat itu, mereka sedang menaiki wahana Harry Potter and Forbidden Journey, atraksi yang menyusuri dunia sihir Harry Potter seperti Aula Besar, lapanga Hogwarts dan Quidditch.

Atraksi itu tiba-tiba berhenti tanpa pemberitahuan. Sementara posisi kereta tergantung dengan sudut yang membuat kereta mereka miring ke belakang dan kanan selama satu jam. Lalu kereta dikembalikan dalam posisi tegak dan 30 menit kemudian mereka baru bisa keluar dari wahana.

Akibat insiden itu mereka terluka parah dalam jangka waktu yang tidak masuk akal dan berbahaya. Mereka juga mengeluarkan biaya pengobatan dan kerugian umum dalam jumlah yang dapat dibuktikan pada saat persidangan.

Bahkan salah satu penggugat, Debra Biane, menjalani perawatan medis yang signifikan, termasuk operasi yang menyebabkan dirinya tidak bisa lagi menjalankan tugas sebagai istri. Debra dan suaminya Gerald Scott Biane juga mengalami tekanan emosional setelah melihat pasangannya terluka karena insiden tersebut.

Pemamadan listrik

Menurut laporan ABC 7, saat insiden tersebut terjadi pemadaman listirk di wilayah Los Angeles. Selain wahana di area Wizarding World of Harry Potter yang terdampak, pemadaman listrik juga menyebabkan sebelas orang terjebak dalam wahana Transformers di taman hiburan yang sama.

Dalam rekaman udara, unit Departemen Pemadam Kebakaran Wilayah Los Angeles, terlihat mengerumuni sisi utara Universal Studio, area yang terdampak pemadaman listrik.

Gugatan keempat orang tersebut juga menuduh pihak Universal Studio gagal menyediakan cadangan yang tepat seperti generator jika terjadi pemadaman listrik dan gagal memelihara cadangan seperti generator jika terjadi pemadaman listrik. Selain itu pihak Universal mengizinkan rollercoaster beroperasi ketika terjadi pemadaman listrik bergilir dan gagal memperingatkan pelanggan tentang pemadaman listrik bergilir. Menanggapi hal tersebut, pihak Unversal Studios menolak memberikan komentar.

Wahana Harry Potter and the Forbidden Journey

Harry Potter and the Forbidden Journey adalah atraksi khas Wizarding World of Harry Potter yang dibuka di Universal Studios Hollywood pada tahun 2016. Dalam situs website resminya, perjalanan ini digambar sebagai petualangan yang mendebarkan. Wisatawan akan memasuki Hogwarts melalui gerbang kastil yang menjulang tinggi dan melakukan perjalanan melalui lorong dan koridor yang familiar dari sekolah ilmu sihir, sebelum mereka melayang di atas halaman kastil.

