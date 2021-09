Universal Studios Terbaru akan Hadir di Cina, Cek Lokasi Lain di Seluruh Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Universal Studios selalu menjadi daya tarik bagi para wisatawan di seluruh dunia. Tak heran karena taman hiburan itu menyajikan wahana yang lengkap mulai dari yang ramah anak hingga ekstrem.

Saat ini, Universal Studios ada di lima negara dan tiga diantaranya berada di Asia. Berikut adalah daftarnya:

Universal Studios Hollywood, Amerika Serikat

Universal Studios Hollywood menjadi lokasi yang pertama kali dibuka, yakni pada 1964. Awalnya tempat ini dibuka untuk memberikan kesempatan pada publik guna melihat lokasi film yang bagus dan membuat pengunjungnya seolah-olah sedang berada di film.

Seiring berkembangnya zaman, kini pengunjung bisa merasakan atraksi wahana yang mendebarkan seperti Fast & Furious - Supercharged, Harry Potter and the Forbidden Journey dan The Simpsons Ride.

Universal Orlando Resort, Amerika Serikat

Awalnya pada 1990, taman hiburan ini diberi nama Universal Studios Florida. Namun, kemudian berkembang menjadi Universal Orlando Resort.

Di dalamnya terdapat tiga taman hiburan seperti Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure dan Universal’s Volcano Bay yang merupakan tempat bermain air. Ada beberapa lokasi hiburan yang paling menarik seperti The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade, Despicable Me Minion Mayhem dan masih banyak lagi.

Universal Studios Jepang

Dibuka pertama kali pada 2001, keberadaan Universal Studios Japan sempat memecahkan rekor di tahun pertamanya. Dengan menghadirkan banyak area atraksi yang populer, tempat ini cocok untuk dijadikan sebagai tempat berlibur bagi keluarga dengan anak-anak kecil. Beberapa area yang dirancang khusus untuk Jepang adalah Sesame Street Fun World dan Hello Kitty Fashion Avenue.

Universal Studios Singapura

Universal Studios Singapura dibuka pada 2010. Meskipun lokasinya berada di Singapura, tetapi keberadaannya sempat ikut menghebohkan Indonesia lantaran wilayahnya yang berdekatan.

Taman hiburan ini terletak di dalam Resorts World Sentosa. Ada banyak wahana populer yang bisa dinaiki seperti Puss in Boots Giant Journey, Battlestar Galactica: HUMAN vc. CYLON dan masih banyak lagi.

Universal Beijing Resort, Cina

Terakhir, dan yang paling baru adalah Universal Beijing Resort. Taman hiburan yang akan dirancang khusus dengan mencerminkan warisan budaya Tiongkok. Fase awal Universal Beijing Resort akan membuat Universal Studios, Universal CityWalk dan hotel resort bertema Universal pertama.

