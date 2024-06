A Quiet Place Jadi Inspirasi Rumah Hantu di Universal Studios Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Halloween masih beberapa bulan lagi, namun taman hiburan Universal Studios sudah menyiapkan tema Halloween Horror Nights tahun ini. Universal Studios mengungkapkan atraksi Halloween kali ini terinspirasi dari film A Quiet Place dan A Quiet Place Part II.

Pecinta horor dapat merasakan sensasi menegangkan di Halloween Horror Nights mulai Kamis, 7 September sampai Minggu, 3 November 2024. Atraksi tersebut bisa dinikmati di Universal Studio Resort, Florida dan Universal Studios Hollywood, California.

Bahasa isyarat dan atraksi menarik sesuai filmnya

Wisatawan dapat melakukan perjalanan ke dunia film pasca-apokaliptik yang mengerikan dan mencoba melarikan diri dari perburuan makhluk luar angkasa yang menyerang suara apa pun yang mereka dengar. Rumah berhantu itu juga akan dilengkapi dengan bahasa isyarat, yang memainkan peran kunci untuk karakter utama di kedua film tersebut.

“Konsekuensi dengan alur cerita, Halloween Horror Nights akan menggabungkan penggunaan American Sign Language atau ALS, untuk pertama kalinya dalam rumah berhantu A Quiet Place untuk menangkap keaslian film tersebut,” bunyi pernyataan Unviersal Studios.

Tak hanya bahasa isyarat, rumah berhantu itu juga akan menampilkan desain suara yang unik, efek khusus untuk menyampaikan rasa takut yang digambarkan dalam film-film tersebut dan penampilan beberapa staf yang menakut-nakuti untuk menyampaikan rasa takut yang digambarkan dalam film-film tersebut. Termasuk beberapa adegan dan latar paling menarik dari film asli yang dirilis tahun 2018 dan 2021.

Seperti perjalanan melalui rumah pertanian yang berfungsi sebagai tempat perlindungan keluarga Abbott dan menjelajahi ruang bawah tanah tempat Evelyn Abbott, yang diperankan oleh Emily Blunt, melahirkan ketika salah satu makhluk memojokkannya. Bahkan suara geraman predator juga akan mengikuti setiap pengunjung.

Halloween Horror Nights ini hanya berselang beberapa hari sebelum prekuel franchise film tersebut, A Quiet Place: Day One, ditayangkan di bioskop pada 28 Juni 2024. Film ini dibintangi oleh Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou dan Denis O'Hare.

Rumah berhantu lainnya

Selain A Quiet Place, Halloween Horror Nights sebelumnya juga terinspirasi dari beberapa film lainnya. Seperti Stranger Things dan The Last of Us, dan bahkan film yang didasarkan pada superstar musikal The Weeknd.

Sementara di Universal Orlando, akan ada 10 rumah dan lima zona bertema Halloween tahun ini. Di antaranya Triplets of Terror, Monstruos: The Monsters of Latin America, The Museum: Deadly Exhibit, Major Sweets Candy Factory, Goblin'e Feast dan Slaughter Sinema 2.

Halloween Horror Night di Universal Orlando secara resmi diadakan pada malam-malam tertentu mulai 30 Agustus hingga 3 November 2024. Khusus di Universal Studio Resort Florida akan ada Premium Scream Night yang pertama kali pada 29 Agustus 2024. Sedangkan di Universal Studios Hollywood, Halloween Horror Night akan berlangsung pada malam-malam tertentu mulai bulan 5 September hingga 3 November 2024. Sementara harga tiketnya mulai dari US$ 82,99 atau sekitar Rp 1,3 juta.

