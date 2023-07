Lomba Foto dan Video Satwa Taman Safari Indonesia, Hadiahnya Mobil Listrik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira buat penggemar fotografi. Taman Safari Indonesia (TSI) kembali menggelar lomba foto dan video, temanya “Story of the Wild, Capture Through Your Lens” atau cerita alam liar, potret melalui lensamu dan menargetkan sebanyak 5.000 peserta.

"Karena kita tahun ini menambah kategori, yaitu kategori umum, bagi para jurnalis ataupun pengunjung yang memfoto ataupun memvideokan dengan handphone ini juga bisa, dan tidak dicampur dengan kategori profesional," ujar Vice President Media, Event and Digital Taman Safari Indonesia, Alexander Zulkarnain, Jumat, 7 Juli 2023.

Sejak dibukanya lomba pada 28 Juni 2023, sudah ada sebanyak 2.500 peserta mendaftar. Ia menjelaskan, ajang kreatif yang dilakukan Taman Safari Indonesia untuk ke-32 kalinya ini juga melibatkan peserta dari luar Indonesia.

"Karena kita juga melihat salah satu contohnya adalah di Bali Safari, pengunjungnya 95 persen itu adalah turis luar negeri," jelasnya.

Alexander mengungkapkan kali ini hadiah utama yang disiapkan oleh panitia cukup fantastis, yakni mobil listrik serta unit kamera profesional. Sementara itu, Direktur Pemasaran TSI, Hans Manansang, menjelaskan lomba tersebut diikuti oleh berbagai kalangan seperti fotografer profesional, media, komunitas, dan masyarakat umum dengan berbagai tingkat kemahiran.

Edukasi dunia satwa

Ia mengatakan lomba foto dan video ini merupakan wujud nyata komitmen Taman Safari Indonesia untuk terus mendorong edukasi dunia satwa, termasuk upaya konservasinya di Indonesia. TSI telah menampung total 8.700 satwa dari 400 spesies satwa dunia dan menyediakan fasilitas konservasi berstandar internasional.

Pusat konservasi dan riset TSI pun memiliki peran penting dalam perlindungan satwa, pemulihan, penangkaran, pelepasliaran serta pengembangan inovasi demi kelestariannya di Indonesia.

“Kami berharap melalui karya-karya yang dihasilkan masyarakat jadi semakin terhubung dengan dunia satwa yang indah namun rentan ini dan membangkitkan kecintaan terhadap satwa dan melindungi satwa-satwa ini dari kepunahan,” ungkap Hans.

Untuk mengikuti lomba foto dan video tersebut, peserta bisa mendaftarkan diri dan karya via website https://tamansafari.com/iapvc2023/. Lomba foto berlangsung dari hingga 16 September 2023. Para pemenang lomba akan diumumkan pada akhir Oktober 2023.

