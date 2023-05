Berikut Negara yang Terbanyak Diminati dan Dikunjungi Warga Singapura di 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan semakin banyaknya orang yang kembali melakukan perjalanan setelah pandemi, Expedia, sebuah layanan pemesanan telah meluncurkan pandangan komprehensif mengenai tren wisatawan di seluruh industri perjalanan pada tahun 2023.

Setelah mengamati ribuan wisatawan dan profesional industri di 17 negara, penelitian menunjukkan tingkat optimisme tertinggi sejak tahun 2020. Diperkirakan sebagian besar orang akan melakukan perjalanan liburan 71 persen dan bisnis 70 persen akan kembali ke tingkat seperti sebelum tahun 2020 dalam waktu dua tahun.

Berikut ini adalah beberapa tren di kalangan wisatawan menurut pengamatan Expedia, dikutip dari Human Resources :

Pemesanan

X

Kita bisa melihat lebih banyak orang yang memesan perjalanan berdasarkan serial baru yang populer di tahun 2023. Menurut temuan Expedia, streaming film dan acara TV telah memengaruhi pengambilan keputusan perjalanan warga Singapura, dengan 35 persen mengakui bahwa pengaruh tersebut meningkat dalam 12 bulan terakhir.

Secara khusus, hampir satu dari empat orang sekitar 23 persen mengatakan bahwa menonton serial atau film adalah hal yang paling menarik minat mereka untuk melakukan perjalanan ke destinasi tersebut, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan pengaruh media sosial yakni sekitar 16 persen.

Faktanya, lebih dari tiga perempat 76 persen wisatawan di Singapura mempertimbangkan untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata setelah melihatnya di sebuah acara atau film di platform streaming. Ini juga termasuk acara atau film yang berlatar belakang destinasi luar ruangan dengan pemandangan yang menakjubkan dengan indeks 41 persen dan destinasi pantai 40 persen ternyata paling memengaruhi keputusan destinasi wisata warga Singapura.

Selain itu, karena wisatawan Singapura mendapatkan inspirasi dari konten streaming favorit mereka, ibu kota yang menampilkan latar belakang budaya negara mereka dalam acara televisi dan film streaming populer menduduki peringkat teratas dalam daftar destinasi populer yang ingin dikunjungi warga Singapura tahun ini.

Berdasarkan negara, Jepang dengan indeks 40 persen dan Korea Selatan 39 persen merupakan dua destinasi teratas yang dipertimbangkan warga Singapura untuk dikunjungi, dengan pengaruh dari serial dan film Asia populer.

Berikut beberapa Ibu Kota negara lain yang sering dikunjungi masyarakat Singapura:

Edinburgh, Skotlandia

Lisbon, Portugal

Tokyo, Jepang

Dublin, Irlandia

New York, Amerika Serikat

Sydney, Australia

Dubai, Uni Emirat Arab

Montreal, Kanada

Munich, Jerman

Bangkok, Thailand

