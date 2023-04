10 Pantai di Jawa Timur Indah nan Eksotis, Ada yang Mirip Raja Ampat

TEMPO.CO, Jakarta - Pantai indah tak hanya lagi dimiliki Pulau Bali, Raja Ampat, dan Lombok. Namun, Anda bisa menjelajah Jawa Timur. Ada beragam pantai indah yang terbentang di Jawa Timur. Salah satunya, Pantai Plengkung di Banyuwangi memiliki ombak Hawaii.

Jika pergi ke pantai-pantai pantai Jawa Timur, Anda harus mengikuti peraturan yang cukup asing di telinga dan unik karena kemungkinan besar tidak ditemukan dalam destinasi wisata lainnya. Peraturan tersebut berupa batasan jumlah pengunjung pantai. Pihak pengelola pantai akan menutup akses jika dirasa sudah memenuhi batas maksimal kunjungan per hari. Terlepas dari peraturan, Anda wajib mencoba 10 rekomendasi pantai Raja Ampat hingga Hawaii ala Jawa Timur!

1. Pantai 3 Warna

Pantai 3 Warna yang cantika pelik Anda temui ini hanya ada di Jalan Sendang Biru, Area Sawah, Tambakrejo, Sumbermanjing, Malang. Harga tiket masuk cukup sekitar Rp 5 ribu per orang. Warna pantai ini terkadang pink yang sangat cantik dipadu dengan langit biru dan pepohonan hijau di sekelilingnya. Pastikan Anda mengunjungi pantai ini di pagi hari agar mendapatkan tiket masuk yang terbatas.

2. Pantai Balekambang

Pantai Balekambang di Desa Srigonco, Batur, Malang, Jawa Timur. TEMPO/Amston Probel

Malang serasa di Pulau Dewata Bali! Hanya ada Jalan Balekambang, Srigonco, Bantur, Malang dan membayar Rp15 ribu per orang. Pantai Balekembang ala Pulau Dewata ini memiliki tiga pulau kecil yang bisa Anda tempuh dengan menyeberangi jembatan gantung. Pantai Balekambang juga masih kental melakukan tradisi ritual malam satu suro, sebagai peringatan hari raya Nyepi bagi umat Hindu, hingga budaya religi lainnya masyarakat lokal.

3. Pantai Papuma

Pantai Papuma lumayan sangat jauh dari pusat kota Jember. Tepatnya berlokasi di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Hanya ada di Pantai Papuma, Anda bisa mengenal 3 karang pantai. Antara lain, kerang Dampar Kencana, Genteng, Kodok, Kresna, Kajang, dan Narada. Sebelum menuju Pantai Papuma, lebih baik Anda sembari menjelajah penginapan.

4. Pulau Bawean, Gresik

Pemandangan indah pantai Pulau Bawean, di Gresik, Jawa Timur, 23 September 2015. Pulau Bawean berjarak sekitar 128 kilometer dari Pelabuhan Gresik. ANTARA/Zabur Karuru

Pulau Bawean ala Lombok hanya ada di Gresik, sekitar 120 kilometer saja. Untuk berlibur ke Pulau Bawean, Anda harus menyeberangi lautan dengan kapal ekspres Bahari. Anda pun bisa mengelilingi pulau-pulau kecil yang mengelilingi Bawean. Antara lain, Pulau Noko, Pulau Gili, dan Pulau Selayar.

5. Pantai Banyu Tibo

Pacitan memiliki pantai viral, yaitu Banyu Tibo. Lokasinya ada di Widoro, Kecamatan Donorojo. Dengan demikian, mudah dijangkau Anda karena lumayan dekat dari pusat kota. Keunikan pantai Banyu Tibo adalah terciptanya air terjun jernih nan tawar yang langsung "Tibo" atau jatuh mengalir ke bentangan laut pantai ini.

6. Pantai Gondo Mayit

Sejumlah wisatawan menikmati bermain air dan pasir di Pantai Pasetran Gondo Mayit di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. ANTARA/Louis Rika

Keviralan pantai Gondo Mayit Blitar yang memang agak creepy jika dilihat dari namanya, ternyata bisa Anda akses dengan kendaraan pribadi. Menurut para pelancong, pemecah ombak terunik bisa Anda temui di sini. Cukup membuat penasaran bukan? Temui pantai Gondo Mayit di Krajan, Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar.

7. Pantai Mbehi

Pantai Mbehi memiliki sebuah Teluk Bidadari. Namun, perjuangan Anda harus menempuh lokasi belakang hutan pelindung pantai dengan jarak 66 km dari pusat kota. Di Pantai Mbehi, Anda akan disambut oleh sebuah cekungan air yang dalam. Bahkan, cekungan menyeramkan ini langsung menembus permukaan air laut. Ketika ombak sedang tinggi, bagian permukaan di cekungan ini akan menyembur keatas. Kemudian, pesona Samudera Hindia bisa Anda nikmati melalui Teluk Bidadari. Bentuknya adalah kolam indah di sebelah Pantai Mbehi. Mungkin keindahannya mirip dongeng tujuh bidadari!

8. Pantai Watu Pecah

Pantai Watu Pecah berada di Malang, Jawa Timur. Pantai ini dipenuhi dengan pemandangan pecahan batu – batu karang dari pecahan batu besar akibat adanya ombak yang ganas yang berasal di Samudera Hindia. Ada untungnya juga jika Anda berkunjung wisata ke Pantai Watu Pecah karena bisa mampir dahulu ke Pantai Clungup. Keduanya memiliki gradasi warna air laut yang eksotis di Jawa Timur.

9. Pantai Noka Bawean Gili

Wisata pantai Jawa Timur masih asri karena belum banyak disentuh manusia. Pantai ini terletak di Desa Sido Dengung Batu, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pantai Noka Bawean Gili adalah salah satu rangkaian dari jejeran pantai lain termasuk Bawean. Seperti pantai eksotik di Jawa Timur lainnya, di sini Anda akan khawatir untuk memiliki sedikit foto.

10. Pantai Plengkung

The Seven Giant Waves Wonder atau G-Land atau Pantai Plengkung adakah pantai rasa Hawaii yang viral hingga ke mancanegara hanya ada di Banyuwangi. Ombak Pantai Plengkung Banyuwangi mencapai 4 sampai 6 meter sepanjang 2 km dengan gelombang bersusun.

Anda bisa menjajah pengalaman surfing di pantai Hawaii Banyuwangi ini di antara bulan April dan September. Pantai ini juga termasuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo.

NIA HEPPY | ALFI MUNA SYARIFAH