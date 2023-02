Promo McD Terbaru, Mulai dari Paket Hemat Hingga Cashback

TEMPO.CO, Jakarta - McDonald’s atau McD adalah perusahaan restoran terkemuka di banyak negara. Berdiri sejak 1940, McDonald’s berkembang menjadi salah satu merek makanan cepat saji paling terkenal dengan lebih dari 40.000 outlet di seluruh dunia per 2021.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan McDonald’s sebagai makanan favorit bagi kalangan menengah. Restoran cepat saji itu lebih akrab dengan sebutan McD atau Mekdi oleh orang Indonesia. Jumlah franchise McD di Tanah Air sendiri telah mencapai sekitar 268 outlet.

Di tengah era digital saat ini, McD kerap memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Beberapa cabang sudah menerapkan sistem antrean digital, drive-thru, hingga pemesanan lewat aplikasi.

McD juga seringkali melakukan promosi dagang melalui diskon, cashback, potongan ongkos kirim, menu baru, dan lain sebagainya. Awal tahun ini, McD kembali dengan segudang promo yang tentunya worth it untuk dicoba. Berikut sejumlah promo McD terbaru Februari 2023 beserta harga dan menunya dilansir dari katalogpromosi.com.

1. Fruit Tea Blackcurrant McFlurry

McFlurry menjadi es krim signature andalan McD dengan berbagai varian. Terbaru, McD bermitra dengan Fruit Tea untuk meluncurkan McFlurry rasa Blackcurrant. Ada dua subvarian, yakni Blackcurrant with Froot Loops dan Blackcurrant with Jelly.

Pelanggan cukup merogoh kocek Rp 16.500 untuk membeli McFlurry Blackcurrant ini. Periode promo berlangsung dari 25 Januari sampai dengan 12 Maret 2023.

2. Biaya Antar hanya Rp 1.000 Khusus Pemesanan via McDelivery

Pakai kode promo “mcdelivery1000”, pelanggan bisa menikmati ongkos kirim nyaris gratis untuk pemesanan minimal Rp100.000 (sudah termasuk pajak, biaya antar, dan biaya take away). Promo ini berlangsung pada periode 1–28 Februari 2023 dan tidak bisa digabung bersama promo tunai lain.

3. Cashback 15 Persen dengan GoPay Voucher

McD bermitra dengan platform pembayaran GoPay dan menyediakan sejumlah promo untuk metode transaksi tersebut. Untuk periode 1 Januari hingga 31 Maret 2023, pelanggan bisa membeli paket langganan Gojek seharga Rp 9.900 untuk mendapatkan tiga kupon cashback senilai Rp 45.000. Masing-masing kupon memiliki nilai cashback 15 persen maksimal Rp 15.000.

4. Love it Berry Much series di McCafe

Sambut hari kasih sayang alias valentine, McCafe menyediakan menu Love it Berry Much degan varian Hot Strawberry Latte, Iced Strawberry Latte, Iced Pink Berry Latte, dan Strawberry Latte Frappe. Pelanggan bisa menikmati menu-menu baru itu dengan harga spesial mulai 3 Februari hingga 31 Maret 2023.

5. Diskon I Love Monday McDelivery

McDelivery mulai 6 Februari sampai 30 April 2023 juga menyediakan kode promo “ilovemonday” untuk pemesanan minimal Rp 125.000 di setiap Senin. Pelanggan akan mendapat diskon sebesar Rp 25.000.

6. Menu Eksklusif Sundae Smash

Pelanggan bisa mendapat pengalaman baru menikmati Sundae Smash dengan memecahkan lapisan coklatnya terlebih dahulu. Tersedia pilihan Strawberry, Rainbow Sprinkles, atau Crunchy Waffle di McDonald’s Dessert Kiosk. Periode menu eksklusif ini akan berlangsung cukup lama hingga akhir 2023.

7. Gratis Reusable Bag McD untuk Kendaraan dengan Stiker Drive-Thru McD

Pelanggan drive-thru dengan transaksi minimal Rp 70.000 bisa mendapat reusable bag gratis asal memiliki stiker drive-thru McD di mobil mereka. Jika belum memiliki stiker drive-thru, pelanggan dapat memintanya ke kru outlet. Promosi ini berlangsung dari 1 Februari hingga 31 Maret 2023.

8. Empat Potong Ayam McD hanya Rp 54.500, Enam Potong Rp 80.000

Promo ini khusus bagi pelanggan di McDelivery, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood hingga 12 Februari 2023. Dari harga Rp 80.000, empat potong ayam menjadi seharga Rp 54.500. Sementara itu, enam potong ayam dari harga Rp 120.000 menjadi Rp 80.000. Harga-harga itu belum termasuk biaya ongkos kirim dan take away.

9. Paket Hemat 2 Prosperity Burger Mulai dari Rp 62.727

Promo ini berlaku untuk dine in, take away, drive-thru, McDelivery, dan aplikasi online selama persediaan masih ada. Periode promo berlangsung 7 Februari hingga 4 Maret 2023. Pilihan promo hemat terdiri atas:

– 2 Prosperity Burger harga spesial Rp 62.727

– 2 Prosperity Burger gratis 2 ayam Rp 80.909

NIA HEPPY LESTARI | SYAHDI MUHARRAM (CW)

