10 Rekomendasi Tempat Wisata di Lembang Bandung yang Seru Buat Liburan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembang merupakan daerah yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Sebagai kawasan wisata paling populer di Bandung, Lembang menghadirkan beragam destinasi wisata yang menarik untuk dieksplor. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi destinasi untuk mengisi liburan, simak beberapa tempat wisata seru di Lembang Bandung berikut ini.

Dago Bakery Punclut

Rekomendasi tempat wisata di Lembang pertama ada Dago Bakery. Bangunan kastil dengan desain vintage ini membawa nuansa bak sedang berlibur ke Eropa. Para pengunjung akan menikmati sensasi kemegahan gedung dan juga panorama kota Bandung. Bisa juga untuk berfoto-foto sembari menikmati hidangan lezat yang tersedia di area wisata.

Dago Bakery terletak di Jalan Pagermaneuh No.57, Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat. Buka setiap hari pukul 09.00 – 21.00 WIB.

Gunung Tangkuban Parahu

Gunung Tangkuban Parahu menjadi sumber legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Gunung setinggi 2.084 mdpl menarik wisatawan lokal hingga mancanegara. Keindahan Gunung Tangkuban Parahu terbentuk secara alami. Pemandangan semakin menakjubkan dengan beragam kawah autentik di kawasan gunung.

Gunung Tangkuban perahu berada di Kelurahan Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Buka setiap hari jam 08.00 – 17.00 WIB.

Farm House Lembang

Farm House Lembang adalah tempat wisata edukasi yang cocok dipilih sebagai wisata keluarga. Pengunjung bisa mengajak buah hati berinteraksi dengan hewan-hewan di sekitar seperti sapi perah, domba, marmut, kelinci, rusa hingga berbagai macam reptil seperti iguana dan kadal. Pengunjung bisa memberi makan hewan-hewan tertentu di area tersebut. Ada juga spot foto aesthetic dengan latar rumah-rumah bergaya Eropa.

Farm House Lembang berlokasi di Jalan Raya Lembang No.108, Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Buka setiap hari jam 09.00 – 18.00 WIB.

Pasar Terapung Lembang

Jenuh dengan wisata air yang itu-itu saja? Anda bisa coba ke Pasar Terapung Lembang. Mengusung tema wisata pasar di atas air, tempat ini memberikan pengunjung sensasi berbelanja di atas air seluas 7,2 hektar. Banyak kendaraan air yang bisa dipilih untuk mengelilingi danau. Pasar Terapung Lembang beralamat di Jalan Grand Hotel No.33E, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jam operasionalnya mulai pukul 09.00 – 20.00 WIB.

Wisatawan keluar dari perahu di danau Floating Market, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 4 April 2015. Selain pasar terapung Floating Market Lembang juga mempunyai wahana permainan dan kegiatan menarik yang sangat cocok untuk anak kecil dan keluarga. TEMPO/Prima Mulia.

Kota Mini Lembang

Kota Mini Lembang menjadi salah satu destinasi wisata populer di kawasan Lembang, Bandung. Kawasan wisata ini cocok dikunjungi oleh wisatawan di segala usia. Saat memasuki area wisata, pengunjung akan disuguhkan deretan bangunan mewah ala eropa. Banyak juga wahana permainan untuk si kecil bersenang-senang.

Kota Mini Lembang berada di Jalan Grand Hotel No.33E, Lembang, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jam operasionalnya buka setiap hari pukul 09.00 – 18.00 WIB.

The Lodge Maribaya

Destinasi wisata di Lembang yang tak boleh dilewatkan yakni The Lodge Maribaya. Di tempat ini, pengunjung akan disuguhkan sensasi camping di alam Lembang. Berbagai paket camping yang tersedia meliputi fun camp, the village, vila kayu, dan standar camp. Pengunjung berkesempatan menyantap hidangan lezat khas Sunda di restoran Dapur Hawu dan Omah Bamboo. Selain itu, ada juga The Pines Cafe, cafe konsep outdoor dengan pemandangan langsung menghadap tebing serta hutan.

The Lodge Maribaya terletak di Jalan Maribaya No. 149/252 RT. 03 / RW. 15 Babakan, Gentong, Cibodas, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Buka setiap hari pukul 09.00 – 17.00 WIB.

The Lodge Maribaya, salah satu objek wisata yang tengah menjadi favorit wisatawan.

Curug Tilu Leuwi Opat

Salah satu curug favorit pilihan wisatawan di kawasan Lembang ialah Curug Tilu Leuwi Opat. Selain menikmati keindahan pemandangan air terjun, pengunjung bisa juga camping dan outbound. Leuwi Opat, memiliki arti sungai yang berjumlah empat, yakni Leuwi Bagong, Leuwi Baeud, Leuwi Kacapi, dan Leuwi Geuntong. Sedangkan nama Tilu berarti tiga, ada tiga curug di sekitar Curug Tilu yaitu Curug Aseupan, Curug Citulang, dan Curug Cilaki.

Curug Tilu Leuwi Opat terletak di Jalan Kp. Ciwangun Indah Camp, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Buka setiap hari selama 24 jam.

Lembang Park and Zoo

Lembang Park and Zoo menghadirkan puluhan spesies binatang eksotis. Para pengunjung akan disambut oleh sebanyak 350 ekor satwa. Lewat konsep kebun binatang dengan tampilan arsitektur modern, tempat ini pas untuk mengisi liburan akhir pekan maupun libur nasional. Beralamat di Jalan Kolonel Masturi No.171, Sukajaya, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Buka setiap hari pukul 09.00 – 17.00 WIB.

Observatorium Bosscha

Observatorium Bosscha merupakan tempat wisata bersejarah di Lembang yang sudah ada semenjak zaman penjajahan. Mengusung konsep eksotisme sejarah, objek wisata ini sekaligus menjadi saksi sejarah atas eksistensi ilmu astronomi. Observatorium Bosscha terletak di Jalan Peneropongan Bintang No.45, Lembang, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Fairy Garden Lembang

Rekomendasi objek wisata di Lembang yang wajib dikunjungi adalah Fairy Garden Lembang. Meskipun tergolong baru, tempat wisata ini sangat pas untuk dikunjungi akhir pekan. Anda bisa berkunjung bersama teman maupun mengajak rombongan keluarga tercinta. Dengan konsep bak negeri dongeng, banyak terdapat spot foto instagramable.

Itulah informasi mengenai rekomendasi tempat wisata di Lembang Bandung. Sudahkah menentukan destinasi mana yang ingin dikunjungi terlebih dahulu?

LALA DITA PANGESTU

Baca juga: Lima Tempat Wisata di Lembang yang Tak Boleh Dilewatkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.