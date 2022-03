Nusa Tenggara Barat Siap Jadi Tuan Rumah Event Earth Day Google

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Google akan menggelar event Earth Day di Lombok Nusa Tenggara Barat didukung oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah. Rencananya, acara itu akan diselenggarakan pada April 2022 di Gili Trawangan, Sembalun dan Mandalika.

Dukungan tersebut dikatakan Zulkieflimansyah saat membahas kolaborasi wawasan lingkungan bersama Google secara virtual di Ruang Kerja Pendopo, Selasa, 29 Maret 2022. "We are really consent with Sustainable Environment program," kata dia dalam keterangan persnya, Rabu, 30 Maret 2022.

Menurut Zulkieflimansyah, di manapun lokasi penyelenggaraan acara, seperti Gili Trawangan, Sembalun atau Mandalika, NTB menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah. Terlebih, menurut dia, NTB telah banyak mengimplementasikan Sustainable Environment ke dalam berbagai program, seperti misi NTB Hijau, program Zerowaste, Green Tourism dan lain sebagainya.

Perwakilan Google Tomomi Matsuko mengatakan pihaknya berkomitmen dalam memberikan data yang bermanfaat dalam membantu para pemimpin daerah untuk mewujudkan lingkungan sehat yang berkelanjutan. "Google melalui penjelajah wawasan lingkungan membantu para pemimpin sipil membangun dunia yang lebih tangguh dan berkelanjutan," ujarnya.

Kolaborasi event Earth Day tersebut saat ini masih dalam tahap perencanaan yang masih terus akan disempurnakan melalui pertemuan-pertemuan berikutnya.

