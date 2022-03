MotoGP Mandalika Disambut Meriah, Ada Pesta Rakyat Hingga Pameran Teknologi

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran MotoGP Mandalika disambut meriah oleh segenap masyarakat, terutama warga lokal dan Pemerintah Nusa Tenggara Barat. Sebagai tuan rumah, NTB telah menyiapkan beragam acara untuk menyambut event balap motor internasional itu.

"Agar para penonton MotoGP bukan hanya merasakan keindahan sirkuit dan menonton MotoGP, tetapi juga bisa menikmati suguhan event pendukung lainnya di berbagai kluster," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Teknologi NTB Najamudin Amy, Selasa, 15 Maret 2022.

Najamudin mengatakan event yang dihadirkan sangat beragam, dari pesta rakyat, pertarungan paresean, pentas seni pelajar hingga pentas musik yang dihadiri oleh berbagai musisi nasional dan lokal.

Bersamaan dengan MotoGP Mandalika pada 18-20 Maret 2022, akan digelar Road to MotoGP Festival yang menghadirkan Pentas Seni Pelajar se-Kota Mataram di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center dannPentas Musik Beach Park dengan penampilan spesial Just A Minutes, Billy The Kid, Old Rice, Mandalika Etnik, Grfoup, Sulis Lida, TNT, The Joker dan La Hila.

Pentas Musik juga digelar di Pasar Seni Senggigi pada 19-20 Maret menampilkan Intuisi, Yuga Anggana, Pamela Pagaini, Seseguh, Yellow Jacket, Pipit &Maiqkane, Ary Juliyant dan Tom Stone. Di Sirkuit Mandalika, Pentas Musik juga digelar pada 19-20 Maret menampilkan Gili T Band, Brownstone, Moon Chance, Smooth, Melon Head, Bedah, Percisz, Good People dan The Brother.

Untuk closing ceremony di Sirkuit Mandalika akan diadakan Pertunjukan Tari Kolosal.

Di luar acara hiburan, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB berkolaborasi dengan PT Gerbang NTB Emas (GNE) menggelar NTB Inovasi Teknologi (InovTek) Expo. Acara ini diselenggarakan di halaman Kantor BRIDA NTB pada 18-20 Maret mendatang.

"Ada Pameran IPTEK dan UMKM, Seminar BRIN, hingga Hiburan Rakyat dan Pasar Murah (Bazar)," ujar Kepala BRIDA NTB Wirawan Ahmad.

Event yang digelar BRIDA NTB menjadi ajang untuk memperluas akses produk teknologi, inovasi dan produk unggulan daerah. Pameran InovTek mendatang juga menampilkan produk-produk teknologi, permesinan, motor listrik, fashion, produk makanan dan minuman serta jasa perbankan dan peluang investasi daerah dari berbagai sektor unggulan.

"Kita juga sudah siapkan 1.000 camping ground bagi para penonton MotoGP. Baik backpacker, komunitas motor dan mobil serta para pengunjung MotoGP," kata Wirawan.

Wirawan berharap event ini dapat memberikan alternatif destinasi wisata bagi para pengunjung MotoGP Mandalika sehingga dapat mengenalkan NTB tidak hanya dengan suguhan keindahan alam serta budaya, melainkan sebagai daerah yang maju dalam bidang teknologi dan inovasi.

