Mengintip Penerbangan Komersial Termahal di Dunia Rute Abu Dhabi - New York

TEMPO.CO, Jakarta - Penerbangan mejadi bagian penting dalam sebuah perjalanan, terutama ketika harus dilakukan selama belasan jam. Para miliuner atau selebritas bahkan rela membeli tiket mahal untuk mendapatkan kenyamanan terbang, seperti yang ditawarkan Etihad Airways.

Menurut Majalah Alpen Air, maskapai penerbangan yang berbasis di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, itu memiliki satu penerbangan tunggal termahal untuk pesawat komersial, yakni suite Etihad Airbus A380 The Residence untuk rute New York City (JFK Airport) ke Abu Dhabi (AUH).

Reader's Digest menulis, untuk menikmati kelas ini, penumpang harus terlebih dahulu membeli tiket first class seharga USD16.686 dolar atau sekitar Rp265 juta. Setelah itu, penumpang baru bisa upgrade ke The Residence dengan menambah USD4.790 atau Rp76 juta per orang dan USD5.990 atau Rp95 juta untuk dua orang. Jadi, total yang harus dibayar sekitar Rp360 juta.

Fasilitas The Residence

The Residence menawarkan lebih dari sekadar kabin kelas satu pada umumnya. Etihad menggambarkan The Residence sebagai perjalanan khusus di atas awan, meskipun hanya tersedia pada rute tertentu.

Dipasang secara eksklusif pada pesawat A380, The Residence Etihad menawarkan suite dengan tiga kamar tidur seluas 430 meter persegi pada pesawat komersial yang merupakan satu-satunya di dunia.

Pengalaman perjalanan eksklusif dimulai jauh sebelum penumpang menaiki pesawat. Jika terbang dari Abu Dhabi, penumpang dapat memanfaatkan sopir pribadi yang menjemput dari pintu dan mengantar mereka ke pesawat. Di bandara, penumpang akan disambut secara pribadi dan akan didampingi atase untuk memastikan pengalaman bandara yang lancar.

Setelah berada di dalam pesawat, tim awak kabin yang berdedikasi melayani penumpang The Residence, menyiapkan meja makan pada waktu makan, menyajikan makanan, dan menyiapkan ruang untuk tidur.

Tiga Ruangan

Suite ini terdiri dari tiga ruangan, ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi pribadi. Penumpang pertama-tama akan memasuki ruang tamu, lengkap dengan tempat duduk bergaya sofa maskapai penerbangan dan layar televisi besar dengan akses ke ratusan jam film on-demand, acara TV, siaran langsung olahraga, dan banyak lagi. Ada juga televisi kedua di kamar tidur. Selain itu, penumpang mendapat akses Wi-Fi tanpa batas.

Ruangan kedua di suite ini adalah kamar tidur, lengkap dengan tempat tidur double yang luas untuk memastikan penumpang tiba di tujuan dengan istirahat yang cukup. Penumpang diberikan pakaian santai desainer untuk diganti sementara kru menyiapkan layanan merapikan tempat tidur secara penuh. Jika mau, penumpang bahkan dapat menikmati sarapan di tempat tidur.

Awak kabin yang berdedikasi akan menyiapkan makanan pilihan, kapan pun ingin bersantap. Menunya mencakup masakan gourmet dan minuman ringan, serta anggur.

Ruang terakhir The Residence adalah kamar mandi suite pribadi, lengkap dengan shower dan perlengkapan fasilitas mewah yang dirancang bekerja sama dengan Giorgio Armani. Kamar mandi ini memungkinkan penumpang menyegarkan diri sebelum kedatangan.

Di kamar suite ini juga tersedia area lounge untuk dinikmati penumpang kelas satu dan bisnis. Di area ini terdapat bar yang terletak di antara dua kabin. Tamu bisa memesan minuman, nonton televisi, atau bersosialisasi. Tentu semua fasilitas itu gratis, mengingat penumpang sudah membeli tiket pesawat dengan harga yang fantastis untuk penerbangan Abu Dhabi - New York selama 13 jam.

EXPRESS.CO.UK | FORBES | READER'S DIGEST

