Bali Peringkat Ke-4 dari 25 Destinasi Terpopuler di Dunia Versi TripAdvisor

TEMPO.CO, Jakarta - Selama ini Bali telah dikenal dunia sebagai destinasi wisata favorit yang menarik, baik dari potensi alam dan budaya. Predikat ini makin diakui dengan diperolehnya penghargaan Travelers' Choice Best of the Best 2022 kategori Popular Destinations versi TripAdvisor.

TripAdvisor merupakan sebuah platform informasi perjalanan dan destinasi wisata di seluruh dunia. Pemeringkatan ini dilakukan setiap tahunnya oleh TripAdvisor berdasarkan jutaan ulasan dari wisatawan yang telah mengunjungi berbagai tempat yang ada di dunia.

Tidak hanya meraih peringkat keempat dalam daftar Best of the Best 2022, TripAdvisor juga menobatkan Bali sebagai destinasi terpopuler Asia dan peringkat kedua untuk kategori Top Destinations for Sun Seekers. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, TripAdvisor memuji Bali sebagai The Living Postcard atau kartu pos hidup berkat keindahannya yang mirip dengan dunia fantasi.

Dalam daftar Travelers' Choice Best of the Best 2022, Dubai menempati peringkat pertama diikuti London, Cancun dan Bali. Tepat di bawah Bali, ada Kreta, Roma dan Hurghada.

Berikut daftar lengkap 25 destinasi terpopuler di dunia:

1. Dubai, Uni Emirat Arab

2. London, Inggris Raya

3. Cancun, Meksiko

4. Bali, Indonesia

5. Kreta, Yunani

6. Roma, Italia

7. Cabo San Lucas, Meksiko

8. Istanbul, Turki

9. Paris, Prancis

10. Hurghada, Mesir

11. Barcelona, Spanyol

12. Marrakesh, Maroko

13. Tenerife, Kepulauan Canary

14. Korsika, Prancis

15. New Delhi, India

16. Singapura, Singapura

17. Edinburgh, Inggris Raya

18. Florence, Italia

19. Jaipur, India

20. Cusco, Peru

21. Bangkok, Thailand

22. Doha, Qatar

23. Phuket, Thailand

24. Rio de Janeiro, Brasil

25. Las Vegas, Nevada

Saat ini, Bali sudah bisa menerima wisatawan asing dari berbagai negara. Ada sejumlah persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang akan masuk pulau Dewata itu.

