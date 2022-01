MotoGP Mandalika, Cek Rekomendasi 5 Hotel di Sekitar Sirkuit Mandalika

Untuk mencapai hotel bintang 4 ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit perjalanan dari Bandara Internasional Lombok. Di hotel ini, para tamu dapat menikmati pemandangan tepi Pantai Putri Nyale dan mengikuti berbagai aktivitas luar ruang, seperti yoga, menyelam, dan olahraga lainnya. Tarif menginap Novotel Lombok Resort and Villas saat tulisan ini dibuat mulai Rp 1 jutaan per malam.

Dream Hotel. Dok. Pegipegi



Dream Hotel menerapkan nuansa tradisional dengan taman, teras, dan kamar-kamar berbalkon. Tersedia berbagai tipe kamar, mulai dari Deluxe Room, Standard King Room, Double Room with Garden View, dan Double or Twin Room with Shower. Dream Hotel berada sekitar 2,8 kilometer dari Pantai Serenting dan 15 kilometer dari Bandara Internasional Lombok. Saat tulisan ini dibuat, tarif kamarnya mulai Rp 300 ribuan per malam.