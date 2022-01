Pilihan Wisata Bawah Laut di Sela Menonton MotoGP Mandalika, Coba Dive Six Blue

TEMPO.CO, Mataram – Para penonton MotoGP Mandalika dapat menyisipkan agenda menarik di sela jadwal menonton ajang balap sepeda motor dunia pada 18-20 Maret 2022. Wisatawan bisa mampir ke kaki Gunung Rinjani atau pelesir ke sepanjang bibir pantai di Pulau Lombok.

Jika ingin menikmati keindahan bawah laut di Lombok, para turis dapat mencoba destinasi wisata di Kabupaten Lombok Timur. Di sana terdapat gugusan pulau-pulau kecil bernama yang disebut gili. Di antaranya, Gili Lebur, Gili Petagan, Gili Kondo, Gili Bidara, Gili Sulat, dan Gili Lawang. Semuanya menyuguhkan pemandangan yang mempesona dengan keanekaragaman coral reef yang luas, blue coral, ikan, dan biota laut lainya.

Untuk mencapai lokasi, penonton MotoGP Mandalika perlu meluangkan waktu untuk menempuh perjalanan dan melakukan aktivitas seru di perairan Kabupaten Lombok Timur. Dari KEK Mandalika -tempat balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit berlangsung, perjalanan menggunakan mobil menuju gugusan pulau wisata di Kabupaten Lombok Timur ini memakan waktu sekitar 2,5 jam atau 100-an kilometer ke arah timur laut.

Ilustrasi menyelam. Dok. BPPD Kabupaten Lombok Timur

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Lombok Timur, NTB, Muhammad Nursandi mengatakan, perairan Lombok Timur merupakan daerah triangle coral atau the Amazon of the Ocean yang menjadi ekosistem bawah laut terluas di Asia Tenggara. "Artinya, kawasan ini memiliki keindahan bawah laut dengan banyak varian karang dan paling luas," katanya. Ada sekitar 600 spesies pembentuk terumbu karang yang terbentang dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, hingga Kepulauan Solomon. "Wisatawan akan terpesona dengan keindahan blue coral dan kehidupan bawah lautnya."

Sudah ada dive center di Kabupaten Lombok Timur. Di sana, wisatawan dapat menyewa peralatan menyelam sekaligus mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Ada beragam paket menyelam yang dapat dipilih. Mulai dari discover scuba dive, fun dive, dan course. Wisatawan akan didampingi oleh instruktur atau master dive yang sudah berlisensi selama menyelam.

Keindahan bawah laut di Kabupaten Lombok TImur, NTB. Dok. BPPD Kabupaten Lombok Timur

Menurut Nursandi, salah satu paket wisata yang menarik dicoba adalah dive six blue. Ini merupakan eksplorasi dan fun dive di enam lokasi penyelaman berbeda. Selain menyelam, wisatawan juga bisa berkemah, berlayar, dan menikmati matahari terbit dengan pemandangan Selat Lombok dan Pulau Sumbawa. "Kami berkolaborasi dengan penyelam dan fotografer untuk mendokumentasikan kegiatan bawah laut sebagai bahan promosi," ujarnya.

Ketua Yayasan Komite Pengelolaan Perikanan Laut, Suyanto Suladi yang juga Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gili Petagan, Gili Bidara, dan Gili Kondo, mengatakan, perairan utara Kabupaten Lombok Timur merupakan area konservasi. "Tempat ini tak kalah menarik untuk menyelam," ucapnya. Di Gili Lawang misalkan, ada pulau kecil tanpa tumbuhan dan di Gili Petagan terdapat taman bakau berhias lamun atau ikan hias kecil. "Ini tempat favorit diving dan snorkeling wisatawan mancanegara. Dijamin tidak kecewa."

Pulau tanpa tanaman di Gili Lawang, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dok. BPPD Kabupaten Lombok Timur

