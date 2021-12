4 Destinasi Wisata Serambi Mekah, Saksi Bisu Tsunami Aceh 2004

Didesain oleh Ridwan kamil, Museum Tsunami Aceh menyuguhkan pemandangan yang membawa wisata seolah merasakan bencana yang sempat melanda. Misalnya, melalui makna filosofis dari desain-desain ruang atau lorong Space of Fear, The Light of God, Jembatan harapan, Memorial Hall, dan masih banyak lagi. Tempat ini, nyatanya tak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai situs edukasi geologi.