7 Tempat Ikonik dalam Film Natal ini Bisa Dikunjungi Langsung

TEMPO.CO, Jakarta - Penghujung tahun identik dengan Natal dan Tahun Baru. Biasanya televisi akan dipenuhi dengan film-film bergenre pohon natal atau penuh dengan musim salju yang menakjubkan dan indah.

Tentu saja, salah satu industri film dunia, Hollywood banyak memiliki film bertema Natal dan libur akhir tahun yang ikonik. Tempat-tempat di film yang penuh dengan butiran salju itu seakan menjadi hayalan tersendiri bagi penduduk iklim tropis, seperti di Indonesia.

Menariknya, sejumlah latar dalam film-film Natal bisa dikunjungi langsung. Berikut daftarnya:

Rockefeller Center, New York

Sebuah film yang diperankan oleh Will Ferrell dan Zooey Deschanel itu terletak di New York pada saat adegan penting film blockbuster Elf. Faktanya, kota New York merupakan kota yang biasa dipakai untuk membuat film natal. Dari Miracle on 34th Street, Serendipity dan Home Alone 2: Lost in New York.

Home Alone house, Chicago

Momen liburan Natal adalah saat yang tepat untuk menonton film ini. BErCeruta tentang anak kecil yang merancang petualangannya di dalam rumah untuk menghentikan perampok yang akan masuk ke dalam ketika ia sendirian. Sering kali penonton bertanya di mana rumah tempat Kevin McCallister berpetualang, maka kunjungilah 671 Lincoln Avenue di pinggiran Chicago Winnetka, Illinois.

Beach Bar, Florida

Salah satu adegan di mana Willie pergi ke bar pantai itu merupakan bar di pantai Florida di 54th Place, Long Beach. Pengunjung bisa menikmati pantai dan keindahannya di sana.

Ralphie's House, Cleveland

Dalam film ditayangkan rumah indah yang menampilkan alat peraga dan set asli. Rumah ini sebenarnya terletak di 11th St di Cleveland. Seperti home tur, pengunjung bisa mengunjungi sepanjang tahun ke rumah itu tanpa rasa bosan. Selain itu terdapat museum di seberang jalan yang bisa dikunjungi untuk melihat kostum dan memorabilia dari film itu.

Snowshill, Inggris

Kota Snowshill yang indah dan menakjubkan berada di Inggris. Lokasi film terletak di desa kuno di Gloucestershire yang merupakan kampung halaman Renée Zellweger, pemeran utama film tersebut.

Shere, Inggris

The Holiday adalah salah satu film natal terpopuler yang diperankan oleh Cameron Diaz, Jude Law dan Kate Winslet. Film ini diambil dengan latar desa Shere yang terletak di Surrey, London. Di sana pengunjung bisa mengunjungi perkebunan yang indah, Cornwell Manor, yang menjadi salah satu latar utama di film The Holiday.

Selfridges departement store, London

A Christmas Carol salah satu film natal populer lainnya yang dibuat di departemen storw Selfridges juga menjadi salah satu latar film dari Love Actually tahun 2003. Diambil saat adegan di mana Alan Rickman mencoba membeli kalung sebagai hadiah Natal.

Madison, New Jersey

Film The Family Stone saat mengambil adegan tentang pertemuan keluarga Natal ternyata terletak di Madison, New Jersey. Sutradara dari film itu menemukan tempat paling menakjubkan dengan mendapatkan hujan salju yang turun dengan pas saat film dibuat. Sungguh film yang sangat cantik dinikmati saat liburan natal.

