Gulu Gulu Rilis Menu Cake & Cookie Collection, Cita Rasa Kue Populer

TEMPO.CO, Jakarta - Minuman cheese tea Gulu Gulu,yang bernaung di bawah Sour Sally Group, meluncurkan Cake & Cookie Collection yang mencakup tiga kreasi minuman baru. Terinspirasi oleh cita rasa kue-kue populer, ketiganya adalah Rainbow Cheesecake, Raisin Cookie, dan Santa In the Snow. Koleksi minuman baru ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 21 ribu per cup.

Head of Marketing, Sour Sally Group, Adhi Putra Tawakal, mengatakan inspirasi di balik Cake & Cookie Collection dari Gulu Gulu ini bukan hanya cita rasa kue populer. "Tetapi juga bagaimana kue adalah sajian yang selalu memberikan rasa bahagia ketika dinikmati,” kata Adhi dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 10 November 2021.

Kue, kata Adhi, adalah simbol dari kebahagiaan. Kue selalu hadir di dalam berbagai momen bahagia yang kita bagi bersama keluarga dan teman, baik itu perayaan hari ulang tahun, pernikahan, atau momen istimewa lainnya. "Dengan Cake & Cookie Collection ini, kami ingin konsumen dapat menikmati momen bahagia kapan saja, dimana saja, dan bersama siapa saja, dengan harga yang terjangkau,” kata Adhi.

Cake & Cookie Collection dari Gulu Gulu memiliki tampilan yang memukau dan sangat Instagrammable. Rainbow Cheesecake memiliki aneka warna serupa pelangi yang dihasilkan dari perpaduan remah red velvet, Blue Curacao, sirup lemon, dan coconut foam. Untuk penggemar cookies yang popularitasnya sedang meningkat di Indonesia, tersedia Raisin Cookie yang terbuat dari cookie dough, Mur Raisin, dan cheese foam. Sementara itu, para penggemar stroberi akan dimanjakan oleh Santa In the Snow yang diracik dengan strawberry cheese foam, vanilla oats, white boba, dan susu.

“Untuk merayakan kehadiran Cake & Cookie Collection, Gulu Gulu juga telah mempersiapkan aneka program dan promosi bagi para pelanggan setianya. Semuanya dapat pelanggan ketahui dengan mengikuti @gulugulu.id di media sosial Instagram dan TikTok. Berbagai program dan promosi ini akan menjadi kejutan dan hadiah yang menyenangkan, terutama di dalam menyambut musim perayaan Natal dan tahun baru,” kata Adhi.

Baca: Bobba Ala Gulu Gulu Star Terilhami Bobba House Hong Kong