Lounge in the Sky, Pengalaman Makan 50 Meter di Atas Udara Hadir di Jakarta

LOUNGE IN THE SKY INDONESIA menawarkan konsep dan daya tarik unik yang belum pernah ada sebelumnya bagi industri kuliner dan pariwisata di Indonesia, yakni pengalaman fine dining 50 meter di atas permukaan tangah, dikelilingi pemandangan indah 360 langit-langit Ibukota juga Semanggi Butterfly. Dok.Lounge In The Sky

TEMPO.CO, Jakarta - Konsep berkuliner baru di tempat tak biasa hadir untuk pertama kalinya di Indonesia. Lounge in The Sky menawarkan konsep makan 50 meter di udara dan disuguhkan oleh pemandangan 360° cakrawala Ibu Kota Jakarta.

Pengalaman baru kuliner yang dimulai di Brussel, Belgia itu hadir atas kerja sama Boca Rica Tapas Bar & Lounge dengan DITS ASIA. “Ide pertama dari Belgia pada 2006 dan dibawa ke indonesia setelah melalui berbagai konsep dan percobaan di luar negeri,” ujar Arvin Randahwa selaku Founder dan CEO DITS Asia dalam Pre Launching Lounge in The Sky yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 4 November 2021.

Pengalaman unik Lounge in The Sky bisa dinikmati setiap hari, namun dibagi menjadi beberapa sesi. Pada hari kerja terbagi menjadi 2 sesi dan 3 sesi untuk akhir pekan.

Dalam satu sesi, ada 32 kursi yang tersedia. Pengunjung bisa menikmati makan di atas udara selama satu jam.

Selama sesi itu, pengunjung akan menikmati makanan barat dengan sentuhan khas Indonesia. Konsep kuliner baru ini pun mendapat apresiasi dari Pemerintah DKI Jakarta untuk kembali menggeliatkan sektor wisata.

“Dengan konsep yang booming di luar akan hadir di Jakarta. Tentu kami dari Pemprov DKI dan Dinas Pariwisata sangat menyambut baik karena menjadi daya tarik wisata baru dengan momen yang sangat pas karena sudah berada di level 1,” ujar Sekretaris Dinas dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya.

Lounge in The Sky memiliki target pasar untuk usia 17 tahun ke atas. Namun, tidak semua orang bisa merasakan sensasi makan di udara. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, seperti Lounge in The Sky tidak diperkenankan untuk orang yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan jantung serta ada batasan untuk berat badan maksimal 150 kilogram dan tinggi badan minimal 135 sentimeter karena dari pengamannya harus diikat sempurna untuk melindungi tubuh para tamu.

Keamanan dari Lounge in The Sky sudah teruji oleh salah satu organisasi di Jerman. Boca Rica sudah menjamin makanan selalu hangat dan fresh dan mengikuti standar protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Lounge in The Sky akan berada di Mangkuluhur City Jalan Gatot Subroto No.Kav 2-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan selama 3 bulan. Masyarakat bisa mulai melakukan reservasi secara online melalui www.lits.asia pada 5 November 2021. Harga yang ditawarkan mulai dari standard class Rp 1,6 juta, business class Rp 2,2 juta dan first class Rp 3,7 juta.

ANDINI SABRINA

