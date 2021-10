Festival Pesona Senggigi 2021, The Beautiful Bride Tebus Rindu Pernikahan Sasak

Acara The Beautiful Bride of Sasak Lombok yang berlangsung di Hotel Jayakarta Lombok, NTB. Acara ini merupakan rangkaian dari Festival Pesona Senggigi 2021. Dok. Dinas Pariwisata Lombok Barat

TEMPO.CO, Mataram - Pameran The Beautiful Bride Tebus dalam Festival Pesona Senggigi menebus rasa rindu akan tradisi pernikahan Suku Sasak yang selama pandemi Covid-19 tidak bisa terlaksana. Pada Sabtu, 30 Oktober 2021, para perias pengantin se-Nusa Tenggara Barat (NTB) hadir dalam The Beautiful Bride of Sasak Lombok di pinggir kolam renang Hotel Jayakarta Lombok.

Acara The Beautiful Bride of Sasak Lombok berlangsung dengan prosesi nyongkolan atau parade pengantin dengan diiringi musik gamelan layaknya pernikahan Suku Sasak. Sebanyak 51 peserta lomba makeup artist (MUA) pengantin Sasak menampilkan keterampilan mereka. Juaranya adalah makeup artist asal Sumbawa Barat, Donariago.

Dia mengaku The Beautiful Bride of Sasak Lombok yang menjadi salah satu rangkaian acara Festival Pesona Senggigi, ini adalah kali pertama dia mengikuti lomba. Donariago mengajak serta kerabatnya dari Lombok Timur untuk menjadi model. "Saya mencoba keberuntungan di sini," kata Donariago yang membuka jasa makeup sejak 2017.

Pemenang kedua berasal dari luar Kota Mataram. Nurul Aini dari Verra Rias Pengantin asal Batu Jai, Lombok Tengah. Dia berharap kegiatan seperti ini bisa lebih sering dilakukan untuk mendukung profesi makeup artist yang dalam masa pendemi ini juga terkena imbasnya. "Ini acara yang bagus sekali karena sesuai dengan adat kita. Semoga lebih sering diadakan dan kami bisa berbagi informasi dengan peserta lain," katanya.

Sales Manager Hotel The Jayakarta Lombok, Hendra tak menyangka para makeup artist begitu antusias mengikuti kompetisi tersebut. "Kami sampai harus menolak sejumlah peserta karena kuotanya sudah penuh," ujarnya. Panitia membatasi jumlah peserta untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan demi kelancaran acara.

Mengenai kriteria penjurian, menurut Hendra, terdiri atas kerapian makeup, kelengkapan ornamen pengantin Suku Sasak, mulai dari busana, kain songket, dan pakem pengantin Sasak. Virgi dari perusahaan kosmetik LT Pro yang menjadi seorang juri dalam lomba makeup artist ini turut memuji suksesnya The Beautiful Bride of Sasak Lombok dalam Festival Pesona Senggigi. "Semoga acara ini menjadi titik bangkit Lombok di bidang pariwisata," ujarnya.

Acara the Beautiful Bride of Sasak Lombok ditutup oleh Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid. "Saya menyambut baik rangkaian kegiatan Festival Pesona Senggigi ini," ucap Fauzan Khalid. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen yang menghadiri acara tersebut mengucapkan selamat atas kebangkitan pariwisata Lombok Barat.

Festival Pesona Senggigi 2021 lebih banyak diselenggarakan di hotel-hotel sepanjang kawasan wisata Senggigi. Berbagai rangkaian acara dalam festival tersebut bertujuan meningkatkan okupansi hotel di kawasan Senggigi sekaligus persiapan menjelang ajang balap sepeda motor World Superbike.

