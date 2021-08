Promo Kuliner HUT RI Ke-76, Burger Hingga Es Krim Mulai Harga Rp 17 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan Hari Ulang Tahun Indonesia setiap tahunnya tidak hanya dimeriahkan dengan upacara atau beragam lomba. Salah satu yang tak boleh dilewatkan adalah beragam promo hari kemerdekaan atau HUT RI yang digelar sejumlah brand makanan dan minuman ternama.

Buat para pecinta kuliner dan promo, Tempo merangkum sejumlah brand kuliner yang menawarkan beragam diskon.

KFC

Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Indonesia, KFC mengeluarkan paket khusus, yaitu Kombo Merah Putih. Dengan paket ini, pembeli bisa mendapatkan 9 drumette, 9 wingette, 2 Fanta rasa stroberi dan 2 Sprite. Harganya dibanderol Rp 76 ribu, yakni sesuai dengan usia Indonesia tahun ini. Promo berlaku mulai 16 Agustus hingga 18 Agustus 2021.

Burger King

Ada 17 menu dengan harga Rp 17 ribuan menjadi promo yang ditawarkan oleh Burger King. Sebanyak 17 menu tersebut terdiri dari burger, ayam, minuman, hingga es krim. Tak hanya itu, Burger King juga memberikan paket hemat 5 potong ayam, 3 nasi dan 3 Coca Cola dengan harga Rp 76 ribuan yang berlangsung hingga 22 Agustus 2021.

Bakmi GM

Tak mau ketinggalan, Bakmi GM juga ikut meramaikan hari kemerdekaan Indonesia dengan promo makanan yang dibanderol dengan harga cantik. Khusus untuk Menu Merdeka Nasi Ayam Lada Cha Cha di bulan Agustus ini dijual dengan harga Rp 17.845.

Pizza Hut

Khusus pada 16 Agustus hingga 18 Agustus, Pizza Hut memberikan promo khusus kemerdekaan lewat Buy One Get One. Dengan membeli satu paket Regular / Large Pizza apa saja, maka pembeli bisa langsung mendapatkan 1 Meaty Pizza secara gratis.

Hokben

Pada 16 Agustus 2021, HokBen memberikan promo potongan 17 persen untuk Paket A dan Paket D. Untuk pemesanan bisa dilakukan langsung ke store, take away, drive thru ataupun order via aplikasi dan website.

Starbucks

Tak hanya makanan saja, tetapi minuman Starbucks ikut memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Promo menarik ditawarkan lewat pembelian minuman dengan dasar bahan lokal yang diberi nama Iced Mung Bean Latte dan Iced Purple Rice Latte. Untuk satu gelasnya, minuman tersebut dibanderol Rp 25 ribu dan jika ingin membeli keduanya maka akan jadi lebih hemat, yakni Rp 45 ribu.

Janji Jiwa

Kopi Janji Jiwa ikut mengeluarkan menu khusus kemerdekaan, yaitu Es Koplo dan Es Sugem. Untuk Es Koplo terbuat dari kopi, soklat dan teh hijau. Sedangkan Es Sugem terbuat dari Susu, Berry dan Caramel. Keduanya bisa dibeli dengan harga Rp 20 ribu.

Jadi, promo kuliner mana yang akan Anda buru pada HUT RI tahun ini? Jangan lupa untuk tetap memerhatikan protokol kesehatan.

LAURENSIA FAYOLA

