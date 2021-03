Daftar 20 Sup Terbaik di Dunia, Salah Satunya Soto Ayam dari Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kala cuaca hujan seperti belakangan ini, menyantap makanan hangat selalu jadi pilihan yang menyenangkan. Semangkuk sup adalah sajian yang tepat dan disukai hampir semua orang.

Bicara soal sup, tahukan Anda bahwa sup adalah salah satu makanan tertua sekaligus paling universal di dunia? Penulis buku Soup: A Global History, Janet Clarkson mengatakan di setiap budaya memiliki jenis sup yang berbeda.

Sup merupakan tradisi yang ada sejak zaman dahulu saat manusia sudah membuat sajian atau ramuan obat yang direbus untuk bertahan hidup. "Sup memiliki sejarah yang sangat kuno. Orang-orang dahulu terbiasa merebus segala sesuatu mulai dari cangkang kura-kura hingga bambu dalam sup," kata Clarkson.

Melansir dari CNN, baru-baru ini membuat nominasi 20 sup terbaik dari setiap penjuru dunia. Berikut adalah daftarnya:

1. Banga - Nigeria

2. Sup daging sapi - Vietnam

3. Borscht - Ukraina

4. Bouillabaisse - Prancis

5. Caldo verde - Portugal

6. Chorba frik - Aljazair, Libya, dan Tunisia

7. Chupe de camerones - Peru

8. Gazpacho - Spanyol

9. Sup kacang tanah - Afrika Barat

10. Gumbo - Amerika Serikat

11. Harira - Maroko

12. Kharcho - Georgia

13. Sup daging sapi Lanzhou - Cina

14. Mohinga - Myanmar

15. Menudo - Meksiko

16. Moqueca de camarao - Brasil

17. Soto ayam - Indonesia

18. Tom yum goong - Thailand

19. Ramen Tonkotsu - Jepang

20. Yayla corbasi - Turki

Ternyata soto ayam Indonesia masuk dalam salah satu daftar sup terbaik di dunia. Campuran rempah-rempah seperti kunyit segar, adas bintang, kayu manis, serai, dan daun jeruk berpadu menciptakan aroma dan rasa yang sangat berlapis dalam semangkuk kuah. Kemudian dilengkapi dengan telur rebus, taburan bawang merah goreng, jeruk nipis segar, dan irisan cabai merah yang pedas, siapa yang tak tergiur?

Kalau mau dibandingkan dengan sup terbaik dalam daftar, yaitu Banga dari Nigeria, tentu tidak kalah nikmat. Banga merupakan sup dari buah kelapa sawit sehingga konsentrasi lemak mendominasi rasa sup ini. Isi dari sup ini bisa ikan lele segar, daging sapi dan makanan laut kering. Banga begitu populer sehingga bumbu atau rempah-rempah siap pakai juga dijual di toko-toko. Bumbu tersebut terdiri dari pala Afrika, biji jarak, orima, jansa dan daun beletete. Kemudian ditambahkan saus merah yang menjadi daya tarik utama sup.

