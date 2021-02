Hotel Ini Hadirkan Karakter Nickelodeon di Kamar, Ada Spongebob dan Ninja Turtle

TEMPO.CO, Jakarta - Spongebob dan Teenage Mutant Ninja Turtles sedang menuju ke Meksiko. Nickelodeon Hotels and Resorts berencana membuka properti di Riviera Maya, sebuah distrik wisata di Meksiko pada musim panas ini.

Masing-masing dari 280 suite tepi pantai hotel yang akan hadir dilengkapi dengan kolam renang infinity pribadi, dua kamar mandi dan ruang yang cukup untuk keluarga beranggotakan lima orang untuk berbaring dan bersantai.

Kamar-kamarnya akan menampilkan seni dan dekorasi yang terinspirasi oleh beberapa karakter dan pertunjukan Nickelodeon yang paling populer, seperti SpongeBob SquarePants, Dora the Explorer, Teenage Mutant Ninja Turtles, Blue's Clues dan PAW Patrol.

Salah satu suite khas properti ini disebut Turtle Lair Suite dan menciptakan sarang bawah tanah yang sempurna, tepat di penthouse tepi pantai. Suite seluas 3.000 kaki persegi ini mencakup teras seluas 700 kaki persegi dan layanan pelayan pribadi untuk mengatur apa pun mulai dari pesta pizza di kamar hingga makan malam pantai di bawah sinar bulan.

Suite andalan lainnya terinspirasi oleh nanas bawah laut Spongebob. Resort ini diatur untuk memasukkan taman air seluas enam hektare, yang akan menjadi salah satu yang terbesar di Meksiko, dan menampilkan seluncuran lebih dari 2.000 kaki persegi.

Pengelola juga menawarkan pusat kebugaran dan spa dengan pilihan perawatan luar ruangan, 24 jam makan di kamar, enam restoran dan saran dari sommeliers dan mixologists staf tiga bar.

Properti ini berencana untuk dibuka pada bulan Juni dan merupakan resort pertama Nickelodeon di Meksiko. Harga ditetapkan mulai dari US$ 453 (Rp 6,3 juta) per malam per wisatawan, harga yang mencakup makanan, minuman, antar-jemput bandara dan tes antigen Covid-19 untuk tamu yang berangkat ke AS. The Turtle Lair dan Pineapple Suites akan membuat Anda sedikit berpikir, karena tarif pembukaan mulai sekitar US$ 8.800 (Rp 122,9 juta) untuk masing-masing.

TRAVEL AND LEISURE

